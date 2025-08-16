onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Seçimlerine Göre Korku Filminde Olsan Kaçıncı Ölen Olurdun?

Seçimlerine Göre Korku Filminde Olsan Kaçıncı Ölen Olurdun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
16.08.2025 - 10:02

Korku filmlerinde hepimiz o “ilk ölen kişi” klişesini biliriz… Ama bazılarımız olayların en sonuna kadar hayatta kalır, bazılarımız ise daha sahneler yeni başlamışken gider. Peki sen, bir korku filminin içinde olsaydın, kaçıncı ölen kişi olurdun? Vereceğin cevaplar, hayatta kalma içgüdünü, risk alma eğilimini ve stres altındaki kararlarını ortaya çıkaracak. 

Hazırsan, bakalım final sahnesine kadar dayanabilecek misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bir ormanda kayboldun, ilk ne yaparsın?

2. Evin içinde garip bir ses duydun, ne yaparsın?

3. Bir grup arkadaşınla ıssız bir eve girdiniz, ilk izlenimin ne olur?

4. Karanlıkta yürürken arkandan bir ayak sesi duydun, ne yaparsın?

5. Elinde bıçak olan biri sana doğru koşuyor, tepkini seç:

6. Issız bir yolda araban bozuldu, ne yaparsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

7. Arkadaş grubundan biri ortadan kayboldu, ne yaparsın?

8. Bir kasabaya vardığında herkes sana tuhaf bakıyor, ne düşünürsün?

9. Sana “Buradan gitmezsen başına kötü şeyler gelecek” diyen biri oldu, ne yaparsın?

10. Gece yarısı telefonun çaldı ve kimse konuşmadı, tepkin ne olur?

Finalde Hayatta Kalan

Sen korku filminde hayatta kalan nadir kişilerden biri olurdun. Dikkatli, hızlı düşünen ve riskleri iyi analiz eden birisin. Korkuya kapılsan bile aklını kaybetmiyorsun. Final sahnesinde tek başına ya da birkaç kişiyle hayatta kalıyorsun. Bu, seni filmin “final girl” veya “final survivor” karakterine dönüştürüyor. Seyirci seni takdir ediyor çünkü hem zeki hem dayanıklısın. Böyle bir karakter olmak, film bittikten sonra bile hafızalarda kalmanı sağlıyor. Bir devam filmi olursa kesin senin hikâyenle başlar.

Sona Yakın Giden

Sen korku filminde olayların sonuna kadar direnen, ama final öncesinde düşen kişisin. Mantıklı, dikkatli ve kararlı bir yapın var. Hayatta kalmak için gereken içgüdülere sahipsin ama bazen şanssızlık faktörü seni buluyor. Seyirci senin hikâyeni izlerken “keşke kurtulsaydı” diyor çünkü gerçekten bunu hak eden karakterlerden birisin. Genelde kahraman rolünü üstleniyor, başkalarına yardım etmeye çalışıyorsun. Bu rolde olmak, seni filmin “gizli kahramanı” yapıyor. Belki hayatta kalamadın ama hikâyede iz bırakanlardan biri oluyorsun.

Ortalarda Giden

Sen olayların başında dikkatli, ortasında ise biraz rahatlayan tiplerdensin. İlk etapta mantıklı kararlar alıyorsun, tehlikeyi fark ettiğinde kaçmayı ya da korunmayı biliyorsun. Ancak bir noktadan sonra “galiba bitti” rehavetine kapılıp hata yapıyorsun.

Korku filminde senin gidişin, hikâyenin temposunu artıran dönüm noktalarından biri oluyor. Seyirci seninle bağ kurmuşken kaybetmek onları etkiliyor, bu da sahneni unutulmaz kılıyor. Belki biraz daha dikkatli olsan, final sahnesine kadar dayanabilirdin. Ama bu rolde olmak, hikâyenin orta bölümünde kilit bir karakter olmak anlamına geliyor ve bu da oldukça değerli.

İlk Ölen Kişi

Sen maceracı ruhuna rağmen tehlikeyi çoğu zaman hafife alan birisin. Korku filminde de aynı şekilde, “bir şey olmaz” diyerek riskli yerlere girer, garip seslerin peşinden gidersin. Cesur olman güzel ama bu cesaret, dikkatsizlikle birleştiğinde sonuçlar pek iyi olmuyor. Hikâyenin başında enerjin yüksek, herkesin ilgisini çekiyorsun ama olayların gidişatını değiştirecek kadar uzun süre hayatta kalamıyorsun. İlk ölen olmak kötü gibi görünse de aslında filmdeki unutulmaz sahnelerden biri sana ait oluyor. İzleyiciler seni hatırlıyor, çünkü gidişin büyük bir etki bırakıyor. Bu, seni hikâyenin “ikonik” karakterlerinden biri yapıyor. Belki de senin hayatta kalman için biraz daha temkinli olman, uyarılara kulak vermen gerekiyordu. Ama kabul edelim, o zaman film bu kadar heyecanlı olmayacaktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın