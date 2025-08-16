Seçimlerine Göre Korku Filminde Olsan Kaçıncı Ölen Olurdun?
Korku filmlerinde hepimiz o “ilk ölen kişi” klişesini biliriz… Ama bazılarımız olayların en sonuna kadar hayatta kalır, bazılarımız ise daha sahneler yeni başlamışken gider. Peki sen, bir korku filminin içinde olsaydın, kaçıncı ölen kişi olurdun? Vereceğin cevaplar, hayatta kalma içgüdünü, risk alma eğilimini ve stres altındaki kararlarını ortaya çıkaracak.
Hazırsan, bakalım final sahnesine kadar dayanabilecek misin?
1. Bir ormanda kayboldun, ilk ne yaparsın?
2. Evin içinde garip bir ses duydun, ne yaparsın?
3. Bir grup arkadaşınla ıssız bir eve girdiniz, ilk izlenimin ne olur?
4. Karanlıkta yürürken arkandan bir ayak sesi duydun, ne yaparsın?
5. Elinde bıçak olan biri sana doğru koşuyor, tepkini seç:
6. Issız bir yolda araban bozuldu, ne yaparsın?
7. Arkadaş grubundan biri ortadan kayboldu, ne yaparsın?
8. Bir kasabaya vardığında herkes sana tuhaf bakıyor, ne düşünürsün?
9. Sana “Buradan gitmezsen başına kötü şeyler gelecek” diyen biri oldu, ne yaparsın?
10. Gece yarısı telefonun çaldı ve kimse konuşmadı, tepkin ne olur?
Finalde Hayatta Kalan
Sona Yakın Giden
Ortalarda Giden
İlk Ölen Kişi
