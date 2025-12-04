Schwarzenegger “Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek” Filmini Kime Övüp Oynamasına Neden Oldu?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı sinema dünyasından eğlenceli bir soruyu gündeme taşıdı. Yarışmacıya “Arnold Schwarzenegger, ‘Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek’ filminin senaryosunu okuyup berbat bulmuş, kime filmi övüp onun oynamasına sebep olmuştur?” sorusu yöneltildi. Hollywood’un ilginç kamera arkası hikâyelerini merak eden izleyiciler sorunun cevabına odaklandı.