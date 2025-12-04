onedio
Schwarzenegger “Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek” Filmini Kime Övüp Oynamasına Neden Oldu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
04.12.2025 - 21:30

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı sinema dünyasından eğlenceli bir soruyu gündeme taşıdı. Yarışmacıya “Arnold Schwarzenegger, ‘Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek’ filminin senaryosunu okuyup berbat bulmuş, kime filmi övüp onun oynamasına sebep olmuştur?” sorusu yöneltildi. Hollywood’un ilginç kamera arkası hikâyelerini merak eden izleyiciler sorunun cevabına odaklandı.

Arnold Schwarzenegger, “Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek” filminin senaryosunu okuyup berbat bulmuş, kime filmi övüp onun oynamasına sebep olmuştur?

Arnold Schwarzenegger, “Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek” filminin senaryosunu okuyup berbat bulmuş, kime filmi övüp onun oynamasına sebep olmuştur?

A: Al Pacino

B: Robert De Niro

C: Sylvester Stallone

D: Jean-Claude Van Damme

Doğru Cevap: C: Sylvester Stallone

