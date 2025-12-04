Schwarzenegger “Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek” Filmini Kime Övüp Oynamasına Neden Oldu?
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 4 Aralık 2025 Perşembe akşamı sinema dünyasından eğlenceli bir soruyu gündeme taşıdı. Yarışmacıya “Arnold Schwarzenegger, ‘Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek’ filminin senaryosunu okuyup berbat bulmuş, kime filmi övüp onun oynamasına sebep olmuştur?” sorusu yöneltildi. Hollywood’un ilginç kamera arkası hikâyelerini merak eden izleyiciler sorunun cevabına odaklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arnold Schwarzenegger, “Dur! Yoksa Annem Ateş Edecek” filminin senaryosunu okuyup berbat bulmuş, kime filmi övüp onun oynamasına sebep olmuştur?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın