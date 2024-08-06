Savaşı Instagram'dan Dünyaya Aktaran Fotomuhabir Madji Fathi: "Filistin Halkı Barış İstiyor"
İki gündür gündemimizin ana başlıklarından biri Instagram’a getirilen erişim engeli. Ben de bu olay patlak vermeden birkaç gün önce Instagram üzerinden Gazze'de yaşayan bir foto muhabir ile röportaj yapmak için iletişime geçmiştim.
Madji Fathi'nin Instagram'da neredeyse 800 bin takipçisi var ve her gün savaş alanında yaşananları, oradaki hayatı, 'olduğu gibi', 'en doğal' haliyle aktarmaya gayret ediyor. Profilini incelediğinizde göreceksiniz; en çok da çocukların tüm bu yaşananlara rağmen 'çocuk olma' gayretini anlattığı fotoğraflar canınızı yakacak.
Fathi, Instagramın eskisi kadar objektif olmadığını, son zamanlarda Filistin ile alakalı paylaşımlara kısıtlama getirdiğini onaylıyor ama şunu da özellikle ekliyor: 'Burası önemli! Dünya yaşananları benim gibi hesaplardan öğreniyor.'
- Bana kendinden bahseder misin? Ne kadardır Gazze'desin? Savaş öncesi ne yapıyordun?
- Tüm bunlar olmadan önce normal bir günün nasıl geçerdi?
Sabah uyanırdım, çocuklarım yatağa yanıma gelirlerdi. Birlikte kahvaltı yapardık. Onlar okula ben de işe giderdim. Aslında dünyanın her yerinde birçok ailenin şu an yaptığını yapardık. Ama şu an tüm bunlar uzak bir hayal gibi. Tanımadığım bir yerde uyanıyorum, bir evim yok ve çadırda yaşamak zorundayım. Ailemle birlikte Kuzey bölgesinden ayrılmak zorunda kalanlardanız. Şu an Gazze'nin merkezinde çadır kentte yaşıyoruz. İstersen şimdi 'normal' bir günüm nasıl geçiyor onu anlatabilirim.
- Tabii ki...
Gün genelde hastanede başlıyor. Bir gece önce yaralanmış olan hastaların fotoğraflarını çekiyorum. Ardından da yıkılmış evleri, yanmış çadırları çekmeye devam ediyorum. İnsanların su ve yiyecek için verdikleri mücadeleyi de anlatmaya çalışıyorum fotoğraflarımda.
- Çocukların bu yaşananlara rağmen "çocuk olmaya" devam ettikleri fotoğrafların var. Oyun oynadıkları, belki hortumla birbirlerini ıslatıp eğlenmeye çalıştıkları…
- Instagram hesabın ile alakalı hiç sorun yaşadın mı?
Evet yaşadım. Özellikle son zamanlarda Filistin ile alakalı şeyleri kısıtlamaya başladı. Bu konuda hesabınızı kapatabiliriz uyarısı da aldım. Instagram'ın daha objektif olmasını isterim çünkü önemli bir mecra. Demin de dediğim gibi onları etiketlediğim için onlarca gazeteci ve kanal benimle bu mecra üzerinden iletişime geçti. Sesimi duyurabildim. Yani yaşananların görülmesi açısından da etkisi büyük oldu.
- Buradan bunu okuyan insanlara ne söylemek istersin?
Filistin halkı barış istiyor. Ancak karşı tarafın aynı şeyi istediğinden emin değilim. Savaş başladığından beri hemen hemen Gazze'deki tüm evlerden bir kişi öldü. Böyle barış mı sağlanır? İnsanlar sinirli, insanlar eski hayatlarına geri dönmek istiyorlar. Tüm dünyadan bu yıkımın son bulması için sağlam adımlar atılmasını talep ediyoruz. Bu yaşananların kimseye faydası olmadı, olmayacak da.
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