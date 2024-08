Savaşı Instagram'dan Dünyaya Aktaran Fotomuhabir Madji Fathi: "Filistin Halkı Barış İstiyor"

Sabah uyanırdım, çocuklarım yatağa yanıma gelirlerdi. Birlikte kahvaltı yapardık. Onlar okula ben de işe giderdim. Aslında dünyanın her yerinde birçok ailenin şu an yaptığını yapardık. Ama şu an tüm bunlar uzak bir hayal gibi. Tanımadığım bir yerde uyanıyorum, bir evim yok ve çadırda yaşamak zorundayım. Ailemle birlikte Kuzey bölgesinden ayrılmak zorunda kalanlardanız. Şu an Gazze'nin merkezinde çadır kentte yaşıyoruz. İstersen şimdi 'normal' bir günüm nasıl geçiyor onu anlatabilirim.

- Tabii ki...

Gün genelde hastanede başlıyor. Bir gece önce yaralanmış olan hastaların fotoğraflarını çekiyorum. Ardından da yıkılmış evleri, yanmış çadırları çekmeye devam ediyorum. İnsanların su ve yiyecek için verdikleri mücadeleyi de anlatmaya çalışıyorum fotoğraflarımda.