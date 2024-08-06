Savaşı Instagram'dan Dünyaya Aktaran Fotomuhabir Madji Fathi: "Filistin Halkı Barış İstiyor"

Savaşlar en çok çocukları etkiliyor. Bu sanırım tüm dünyanın katıldığı bir fikir. Burada da çocuklar tüm bu olan bitene rağmen hayata devam etmeye çalışıyorlar. Gençler de öyle.

Ama mesele benim çocuklarımdan örnek vermem gerekirse sürekli korku içindeler. Siren seslerinden hala uyuyamıyorlar. Sağlıklı yiyeceğe erişimleri yok, okula gidemiyorlar. İsmine çadır dediğimiz bir çeşit hapishanedeler. Bu savaşta karşı tarafın sivillere zarar verme konusunda hiçbir çekincesi yok. Çocuklar, kadınlar ve gazeteciler. Evet onlarca gazeteci İsrail saldırılarında can verdi diyebilirim. Ben de birçok kez ölümle burun buruna geldim. Bir keresinde füze birkaç metre uzağıma düştü.

- Instagram’da 740K takipçin var. Sence bunun etkisi ne? Dünya burada yaşananları senin sosyal medya hesabın sayesinde öğreniyorlar.

Evet, savaş öncesi bu kadar çok takipçim yoktu. Bu da insanların, dünyanın burada olan biteni merak ettiklerini, öğrenmek istediklerini gösteriyor. Bu sevindirici. Ben de tarafsız bir şekilde, olduğu gibi tüm çıplaklığı ile savaş yaşanan topraklarda insanların ne halde olduklarını anlatan fotoğraflar paylaşıyorum.