Hülya Avşar’ın Kiracısına Zam Yapmasına Sosyal Medyadan Tepki Geldi: Neredeyse İki Katına Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
29.09.2025 - 12:49

Hülya Avşar Sarıyer’de bulunan eviyle ilgili sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı, kira bedelinden memnun olmadığı için zam yapmak istemişti ancak kiracısı kabul etmemişti. Hal böyle olunca süreç uzadı ancak Avşar, istediği sonuca vardı ve zam yaparak kira bedelini neredeyse iki katına çıkardı. Sosyal medya kullanıcıları durumu hoş karşılamadı.

Avşar’ın evi Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde yer alıyordu.

25 bin TL kira bedeliyle evinde oturan kiracı Avşar’ın zam yapmasını kabul etmedi. Süreç ise mahkemeye taşındı.

Mahkeme Avşar’ı haklı buldu.

Avşar, kiranın 50 bin TL’ye çıkarılmasını talep etti. Mahkeme ise 45 bin TL’de karar kıldı. Sosyal medya kullanıcıları ise yeterince varlıklı olduğuna vurgu yaparak, kiracısıyla böyle bir meseleye karışmasını doğru bulmadı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

