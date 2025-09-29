Hülya Avşar’ın Kiracısına Zam Yapmasına Sosyal Medyadan Tepki Geldi: Neredeyse İki Katına Çıktı
Hülya Avşar Sarıyer’de bulunan eviyle ilgili sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı, kira bedelinden memnun olmadığı için zam yapmak istemişti ancak kiracısı kabul etmemişti. Hal böyle olunca süreç uzadı ancak Avşar, istediği sonuca vardı ve zam yaparak kira bedelini neredeyse iki katına çıkardı. Sosyal medya kullanıcıları durumu hoş karşılamadı.
Avşar’ın evi Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde yer alıyordu.
Mahkeme Avşar’ı haklı buldu.
