Sandığımız Kadar Kusursuz Değiller! Ünlülerin Makyajlarının Gerçek Görünümü

Kris Jenner'ı hep kendi paylaştığı fotoğraflarda mükemmel görüyorsun öyle değil mi? Bu yaşında nasıl bu kadar iyi bir cildi var diye de düşünmüş olabilirsin. Aslında Kris'in cildi herkesin olduğu gibi kırışıklıklara ve gözeneklere sahip. Ama bazı düzenlemelerle onları yok etmeyi başarıyor. Bu fotoğrafta Kris'in düzenlemelerinden Gordon Ramsay de nasibini almış.