Sandığımız Kadar Kusursuz Değiller! Ünlülerin Makyajlarının Gerçek Görünümü

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
19.12.2025 - 18:01

Ünlülerin makyajlarının çok güzel olduğunu düşünüyorsun değil mi? Ama aslında binbir filtreyle paylaştıkları o makyajları gerçekte o kadar mükemmel gözükmüyor çünkü en nihayetinde onlar da bizim gibi insan! Ünlülerin makyajları gerçekte nasıl görünüyor bakalım mı?

Kendall Jenner

Kendall Jenner

Kendall'ın makyajlı halleri hep çok güzel. Profesyonel makyaj ve o müthiş çekimlerle görüyoruz tabii. Ama yaptıkları makyajların gerçek halleri pek o gördüklerimiz gibi olmuyor. Güzellik dayatmaları onları makyaja bile filtre yapmaya zorluyor elbette.

Selena Gomez

Selena Gomez

Selena'nın sosyal medyada yayınladığı post nerede, çekilen fotoğrafı nerede... Arada sanki dağlar kadar fark var. Açılar, filteler derken makyaj hiç o postlarda gördüğümüz gibi değil yani. Tabii her zaman mükemmel görünecekler diye bir şey yok!

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez'in kendi paylaştığı fotoğrafta ne kadar pürüzsüz bir görünümü var. Ama gerçek çok farklı. Gerçekte cildi her insanın olduğu gibi pürüzlü. Ama filtrelerle bu normal görünümü pürüzsüzleştirmiş.

Madonna

Madonna
Madonna da makyajlı fotoğraflarında farklılık gördüğümüz ünlülerden. Filtreler uygulanmış fotoğraf kusursuz gözükse de gerçek hali normal insanlar gibi. Filtresiz makyajlı hali de gayet güzel oysa ki!

Beyonce

Beyonce
Beyonce'nin makyajlı paylaştığı fotoğrafa bakınca 'Ne kadar güzel olmuş' diyebiliyor olabilirsin ama bir de filtresiz haline bakmak gerek. Gerçek hali sosyal medyada paylaşılan oynanmış haline benzemiyor. Gerçekte çok daha doğal ve güzel bir makyajı var.

Nina Garcia

Nina Garcia
Moda gazetecisi olan Garcia'nın kendi paylaştığı ve gazeteciler tarafından çekilip paylaşılan fotoğraflar arasında büyük fark var. Kendi paylaştığı üzerinde oynanmış elbette.

Katy Perry

Katy Perry

Katy Perry'nin şu iki fotoğrafına baksana! Birinde pürüzsüz bir görünümü varken diğerinde olması gereken gibi kırışıklıklar var. Kendi paylaştığı fotoğrafta her şey fazla kusursuz. Makyajlı normal hali ise tam olması gereken gibi!

Kris Jenner

Kris Jenner

Kris Jenner'ı hep kendi paylaştığı fotoğraflarda mükemmel görüyorsun öyle değil mi? Bu yaşında nasıl bu kadar iyi bir cildi var diye de düşünmüş olabilirsin. Aslında Kris'in cildi herkesin olduğu gibi kırışıklıklara ve gözeneklere sahip. Ama bazı düzenlemelerle onları yok etmeyi başarıyor. Bu fotoğrafta Kris'in düzenlemelerinden Gordon Ramsay de nasibini almış.

Megan Fox

Megan Fox

Megan'ın başkası tarafından çekilen fotoğrafı soluk ve cansızken paylaşılan fotoğrafı ise canlı ve renklendirilmiş. Kendi cildindeki tüm beğenilmeyen kısımlar da diğer fotoğrafta yok edilmiş. Oysa gerçek görünümünde hepimizin gibi bir cildi var.

Yorum Yazın