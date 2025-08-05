Sanatla Kurulan İlahi Bağlantı

Evvelden beri bende bu düşünce hakimdir. Daha samimi bir cümle kurmam gerekirse iç sesim yüreğime bu gerçeği fısıldar. Üstelik iç sesim benimle çok gizli bir sırrı da paylaşır.

Peki, bu sır nedir?

Gerçek sanatçının Yaratıcı ile herkesten öte güçlü bir bağı olduğu. Ve o sanatçının elinden çıkan eserlerin tılsım etkisine sahip oluşu!

Bu sırrı iç sesinin seninle de paylaştığına eminim çünkü özümüzde bu var. Gerçekten güzel olan istemsizce bizi sevginin kaynağına bağlar. Mıknatısın demiri çektiği gibi keman eşliğinde dinlediğimiz klasik bir müzik, ormanda yürüyüşe çıkmak, yeni doğan bir bebeğin süt kokusu ve insan elinden çıktığına ihtimal veremediğin bir yağlıboya tablosu yüreğini coşturur.

Dün akşam tek başıma gittiğim “Günahkarlar” korku filmi de kısmen bu konuyu işliyordu. Şaşırdınız değil mi?

Korku filmi ve bu konu birlikteliği…

Zaten epey ilginç bir filmdi. Tam şahsına münhasırdı. Gidecekler için çok spoiler vermeden filmden kısaca bahsedeyim,

Film, sesi inanılmaz etkileyici olan bir gencin şarkı söylediği zamanlarda bazı ruhlarla telepatik bağlantı kuruşunu konu alıyor. Hani derler ya adamda “zenci gırtlağı” var diye… İşte filmdeki çocuk zaten siyahi ve inanılmaz bir kulağı ve şarkı yorumu var. Gerek çevresindeki insanlar, gerekse çok ötelerdeki bazı ruhlar bu sese tepkisiz kalamıyor.

“Söz büyüdür” diye biliriz ama sadece söz mü? Bazen bir koku, bazen bir müzik bazense bir tablo büyüler bizi. Sanki büyülenmiş gibi…