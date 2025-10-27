Sanat Bir Yetenek Midir? Yetenek ve Sanat İlişkisi

Bir çocuğu gözleyin: Küçük elleri kurşun kalemi sıkıca kavramış, kâğıdın beyaz boşluğuna dalmış, sonsuz bir odakla karalamalar yapıyor. Çizgiler eğri büğrü, boyalar kenarları aşmış; gökyüzü yeşil, ağaçlar kırmızıya boyanmış. Yine de o kısacık anda, sihirli bir dönüşüm yaşanıyor — çocuk, evreni kendi elleriyle yeniden icat ediyor. Belki sanat, tam da bu saf, kuralsız keşifte doğar.

Ama hemen peşinden o tanıdık sorgu belirir: Bu, doğuştan gelen bir armağan mı? Yoksa hepimizin ruhunda, sadece tetiklenmeyi bekleyen evrensel bir ifade biçimi mi?

Böyle hoş bir konuda yazı yazmak istedim. Bu konuda beni ilhamlandıran ise bir sanat çalıştayı oldu. 'Cumhuriyet Yüzyılı Uluslararası Sanat Çalıştayı'.

Cumhuriyetimizin 100. ve 102. yıllarını kutlarken, bu çalıştay ile MBA Okulları, sanatı eğitimle buluşturmanın en ilham verici yollarından birini sergiliyor: 'Cumhuriyet Yüzyılı Uluslararası Sanat Çalıştayı'. Her yıl Cumhuriyet Haftası kapsamında düzenlenen bu etkinlik, Türkiye'nin önde gelen ressamlarını ve uluslararası sanatçıları –Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu gibi küratörlerden, Ukrayna, Rusya, Moldova ve Azerbaycan'dan gelen yeteneklere kadar– öğrencilerle bir araya getirerek, sanatın dönüştürücü gücünü somutlaştırıyor.