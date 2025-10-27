onedio
Sanat Bir Yetenek Midir? Yetenek ve Sanat İlişkisi

Berat Genç
Berat Genç - Onedio Üyesi
27.10.2025 - 09:31

Bir çocuğu gözleyin: Küçük elleri kurşun kalemi sıkıca kavramış, kâğıdın beyaz boşluğuna dalmış, sonsuz bir odakla karalamalar yapıyor. Çizgiler eğri büğrü, boyalar kenarları aşmış; gökyüzü yeşil, ağaçlar kırmızıya boyanmış. Yine de o kısacık anda, sihirli bir dönüşüm yaşanıyor — çocuk, evreni kendi elleriyle yeniden icat ediyor. Belki sanat, tam da bu saf, kuralsız keşifte doğar.

Ama hemen peşinden o tanıdık sorgu belirir: Bu, doğuştan gelen bir armağan mı? Yoksa hepimizin ruhunda, sadece tetiklenmeyi bekleyen evrensel bir ifade biçimi mi?

Böyle hoş bir konuda yazı yazmak istedim. Bu konuda beni ilhamlandıran ise bir sanat çalıştayı oldu. 'Cumhuriyet Yüzyılı Uluslararası Sanat Çalıştayı'.

Cumhuriyetimizin 100. ve 102. yıllarını kutlarken, bu çalıştay ile MBA Okulları, sanatı eğitimle buluşturmanın en ilham verici yollarından birini sergiliyor: 'Cumhuriyet Yüzyılı Uluslararası Sanat Çalıştayı'. Her yıl Cumhuriyet Haftası kapsamında düzenlenen bu etkinlik, Türkiye'nin önde gelen ressamlarını ve uluslararası sanatçıları –Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu gibi küratörlerden, Ukrayna, Rusya, Moldova ve Azerbaycan'dan gelen yeteneklere kadar– öğrencilerle bir araya getirerek, sanatın dönüştürücü gücünü somutlaştırıyor.

21.yüzyıl eğitimi, artık dört duvar arasına sıkışmış değil; sınırları olmayan, dinamik ve disiplinlerarası bir ekosistemdir. Tüm okullar bu yeni çağın gerekliliğinin farkında olmalı. Cumhuriyet Yüzyılı Uluslararası Sanat Çalıştayı, tam da bu vizyonun bir yansıması. Burada, geleneksel yağlıboya tabloların yanında, dijital sanatçı Sinan Yasdıman'ın kodlar ve pikselerle yarattığı evrenler yer alıyor. Fikirler, fiziksel mesafeleri yok sayarak, Kosova'dan bir akademisyen ile İstanbul'dan bir lise öğrencisi arasında anında köprüler kuruyor. 'Çıraklı' programı, binlerce yıllık bir geleneği alıyor ve onu, bir tablet uygulaması ve sosyal medya etkileşimi ile harmanlayarak, sürdürülebilir bir küresel ağa dönüştürüyor. Bu, sadece bir sanat etkinliği değil; eğitimin, teknolojinin ve kültürün kesiştiği, yaratıcı ekonomiyi besleyen, geleceğin dilini konuşan ileri görüşlü bir laboratuvardır. Sanatın amacı sadece iz bırakan sanatçılar değil, dijital çağa yön veren 'dünya vatandaşları' yetiştirmektir. 2025'te Fişekhane'de gerçekleştirilecek 'Çıraklı' temalı çalıştayda, ressamlar genç çıraklarına usta-çırak geleneğini aktarırken, canlı performanslar ve ortak eserler üzerinden yaratıcılığın sınırlarını zorluyor. Bu buluşma, sanatın sadece bir hobi değil, okulların vazgeçilmez bir laboratuvarı olduğunu kanıtlıyor: Bir dil ki duyguları özgürleştirir, bir köprü ki kültürleri birleştirir ve bir temel ki geleceğin yenilikçi nesillerini inşa eder.

Fişekhane... İstanbul'un, tarihin soluk alıp verdiği en canlı mekanlarından biri. Bir zamanlar endüstrinin kalbinin attığı bu devasa yapı, bugünlerde bambaşka bir enerjiyle dolup taşıyor. Havada, tiner ve yağlı boyanın keskin, ama bir o kadar da davetkâr kokusu karışıyor; insanı geçmişle gelecek arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Yüksek tavanlardan süzülen ışık huzmeleri, henüz tamamlanmamış tabloların üzerine düşerek, onlara adeta ilahi bir dokunuş katıyor. Bir köşede, fırçasını titizlikle temizleyen bir ustanın ciddiyeti... Diğer yanda, ilk kez profesyonel bir malzemeye dokunan bir öğrencinin heyecanı... Mekanın her noktasına yayılmış, onlarca dilde yankılanan, sanat üzerine tutkulu sohbetlerin oluşturduğu evrensel bir fon müziği... Ve nihayetinde, çalıştayın son günü. Sergi açılışında, bir anda her ses kesiliyor ve ortaya çıkan eserler, tek tek spotların altında parlıyor. İşte o an, bu mekanda harcanan her emek, her damla boya, her hayal kırıklığı ve her zafer, somut bir güzelliğe dönüşüyor. Bu, sadece izlenen değil, tüm duyularla deneyimlenen, unutulmaz bir estetik şölen.

Yetenek, insan uygarlığının en kadim efsanelerinden biri. Tanrıların nefesiyle dolmuş ozanlar, kutsal ilhamla tuval dolduran ressamlar, gökten inmiş bir ışıltıyla taçlandırılmış dahiler... Platon'un gözünde sanatçı, bir aracıydı — ilahi düşüncenin fısıltısını mortal kelimelere tercüme eden bir köprü.

Sonra Aristoteles sahneye çıktı ve itiraz etti: 'Sanat, doğayı yansıtır.' Yani kutsal bir vahiy değil, bu dünyevi bir zanaat; dikkatli bakış ve ustalıkla yoğrulmuş bir emek. Yüzyıllar aktı, Kant ise 'deha'yı doğanın içimizde filizlenen bir yansıması olarak resmetti. Oysa bugünün insanı, farklı bir gerçeği fısıldar: Yetenek, sadece doğuştan bir lütuf değil; hayatın akışında şekillenen, sürekli evrilen bir serüvendir.

Kısacası, yetenek bir hediye paketi değil, ömürlük bir yapı sürecidir. Sanat ise bu yapının en canlı, en renkli yüzüdür.

Beynin labirentlerine kimse doğrudan bakamaz, ama her sanat eserinin kökeni orada, o karanlık koridorlarda yankılanır. Nörobilim, yaratıcılığın belirli bir odada hapsedilmediğini haykırır. O eski sol-sağ beyin ayrımı, artık tozlu bir masal. Gerçek büyü, bu ağların senfonik uyumunda gizli: Duygular, odaklanma, anılar ve hayaller iç içe geçer, ta ki beklenmedik bir patlama olsun — bir fikir, bir fırça darbesi, bir melodi, bir anlam doğsun.

Beyin, bal mumu gibi yumuşaktır; bu yüzden yetenek taş gibi katı değildir. Her tecrübe, her prova, her tökezleme, nöronlar arasında taze patikalar çizer. Bir kemancının yay çekişi, aslında zihnin yeniden mimarisi; bir heykeltıraşın keski vuruşu, sinir ağlarının öğrenme destanıdır. Sanat, biyolojinin en incelikli oyunu: İnsanın kendi ufuklarını, her seferinde biraz daha zorlayarak genişletme tutkusu.

Sanat eğitimi, yeteneğin en acımasız ve en dürüst yansımasıdır. Bazıları, eğitimin o doğal kıvılcımı söndürdüğünü iddia eder; diğerleri ise eğitimsiz yaratının şansa mahkûm olduğunu savunur. Hakikat, muhtemelen bu uçların kesişiminde saklıdır.

Disiplin, sabrın gölgesinde filizlenir; özgürlük ise o gölgeden sıyrılıp ışığa kavuşur. Bir usta, çırağına yalnızca teknik göstermez; ona evreni yeniden görmeyi öğretir. Ve işte o anda, sanatın kalbi atar: Görmek, her şeyi baştan öğrenmek demektir. Sanat, bakışın taze bir mimariyle yeniden inşasıdır.

Tekrarlar, yanılgılar, onarımlar, inat — hepsi tek bir ritmin varyasyonlarıdır. Yetenek, ancak zamanın kucağında, o ritimle serpilir. Ustalık mı? O, yalnızca hatalara yumuşak bir merhametle yaklaşabilme sanatıdır.

Bir akşam, eskiz defterime gelişigüzel bir hat çektim. Sonra sildim. Yeniden denedim. Tekrar sildim. Dakikalar sonra aydınlandım: O silinen izler, kalanlardan daha fazla hikâye fısıldıyordu. O vakit kavradım ki, sanatın ruhu kusursuzlukta değil, o kusurların dokusunda yatar.

Yetenek, her zaman zirveye tırmanmak değil; bazen yarım kalmışlığı kucaklamaktır. Bir şarkının titreyişinde, bir çizimin sendelemesinde, bir şiirin ani sapmasında... orada saf bir insanlık parlar. Sanat, o kırılgan insan dokusunu ışığa taşır. Belki yetenek, eninde sonunda vazgeçmemek — her düşüşten sonra kalkıp yeniden deneme inadıdır.

Bir yeteneğin keşfedilmesi için bazen tek bir bakış yeter; bazen de dev bir makineye ihtiyaç duyulur. Bir çocuk duvarlara resimler yapar, ama sınıfında sanat saati yoktur. Bir delikanlı ritimlerle dans eder, ama sokaklarında nota çalınmaz. Bir kadın öyküler dokur, ama etrafındakiler 'Bunu paylaş' demez. Ve yetenek, o boşlukta susar.

Toplum, yeteneği romantik bir bireysel lütuf diye pazarlar; oysa o, şansın ve erişimin meyvesidir. 'Yetenekli' kimdir, buna doğa kadar kültür de hüküm sürer. Müesseseler, okullar, maddi imkânlar — hepsi yeteneğin sahneye çıkmasını belirler. Bu yüzden sanatı demokratikleştirmek, sadece güzel bir ideal değil; ahlaki bir vecibedir.

1917'de Marcel Duchamp, sıradan bir pisuvarı sanat tapınağına taşıdığında, dünya sarsıldı. Sanat artık sadece ustalık değildi; bir sorgulama, bir meydan okumaydı. Yetenek, ellerin marifeti olmaktan çıkıp, gündelik olanı taze bir anlamla giydirme cüretine dönüştü.

O andan beri sanatın sınırları şişti — kavramsal katmanlar, içgüdüsel zeka, sosyal yankılar, hissel rezonans... Hepsi 'yetenek' şemsiyesi altına sığındı. Sanat, salt üretmek olmaktan sıyrılıp, anlamlandırma ve dönüştürme ritüeline evrildi. Günümüzde yetenek, belki de düşünmenin zarafeti, estetiğin ta kendisidir.

Sanatın temeli yetenekte yatabilir; ama onun kalıcılığı, iradede, merakın ateşinde, sabrın derinliğinde gizlidir. Sanat, insanın kendine kaleme aldığı en samimi nottur — bir fısıltıyla, bir gölgeyle, bir boşlukla yazılır.

Yetenek, ilk kıvılcımdır belki. Ama sanat, o ateşi bir evrene çevirme azmidir. Çünkü sanat, sadece seçilmiş ruhlara ait değil; var olmanın, insan olmanın doğal uzantısıdır.

Ve her tuvalde, her akorla, her satırda aynı fısıltı dolaşır: 'Buradayım. Ve hâlâ arıyorum.'

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

