Sana En Uygun Ofis Hangisi?

Çalışma stiline göre hangi ofis tipi sana uygun? Evden mi çalışırsın, sahada mı olursun, yoksa düzen senin için şart mı?

Aşağıdaki sorulara içgüdüsel olarak cevap ver; sana en çok uyan ofis çözümünü söyleyelim. 👩‍💼👨‍💼