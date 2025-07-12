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Finans
Sana En Uygun Finans Felsefesi Hangisi?

etiket Sana En Uygun Finans Felsefesi Hangisi?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
12.07.2025 - 17:01

Parayla hepimizin ilişkisi farklı. Parayı doyasıya harcayanlar olduğu gibi bütçe yapmadan bir kuruşuna dokunmayanlar da var. Dolayısıyla herkesin finans felsefesi de farklı farklı tabii. Bu felsefe aslında finansal kararlarımızı etkiliyor. Farklı yaklaşımlardan hangisi sana daha yakın bakalım mı?

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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım mı?

2. Şimdi de yaşını seç bakalım...

3. Hiç beklemediğin yerden yüklü miktarda bir para geldi. Ne yaparsın?

4. Biri senden borç istese verir misin?

5. Tatil planını nasıl yaparsın?

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6. Para sence ne demek?

7. Bütçeni aşan pahalı bir şey beğendin, alır mısın?

8. Senin yaşamın bunlardan hangisine daha çok benziyor?

9. Markette alışveriş yaparken neye dikkat edersin?

10. Para biriktirebiliyor musun?

Senin felsefen: Güvenlik Her Şeydir!

Sen finansal olarak kendini güvenceye almayı sevenlerdensin. Bu senin hedefin. Çünkü sana göre asıl amaç güvende olmak. Gelecekte ne olursa olsun sen finansal olarak kendini güvene alıyorsun. Her türlü krize hazır olmak istiyorsun. Hesaplı hareket ediyorsun, bütçe dışına çıkmak hiç senlik değil. O ay sürpriz bir harcaman olacaksa yedek planın hep vardır. Acil durum fonun, sigortaların ve yatırım fonların hep bellidir. Para senin hayattaki güvencen yani!

Senin felsefen: Para Sadece Bir Araç!

Sen asla parayı amaç olarak görmüyorsun, senin için bir araç sadece. Harcamalarında bir kontrol yok desek yeridir. Canının istediği gibi harcıyor ve hiiç plan yapmıyorsun. Rahat bir tarzın var, sana göre her şey 'bir şekilde hallolur'. Paranı harcamaktan hiç geri durmuyorsun. Yatırım, tasarruf gibi konular pek ilgini çekmiyor. Sana göre en iyi yatırım gezmeye yapılır. Parayı dilediğince harcamadıktan sonra biriktirip ne yapacaksın ki, öyle değil mi?

Senin felsefen: Plansız Adım Atmam!

Sen tam bir plan insanısın. Senin için her şey planlı. Aylık bütçeni yapmadan rahat edemezsin. Her şeyin bellidir ve plandan hiç sapmazsın. Hesaplarını yapmak için birçok mobil uygulaman var. Onlarla her şeyi daha kolay planlayabiliyorsun. Tasarrufun ne kadar, harcaman ne kadar hep takip edersin. Senin bu hayatta aslında tek hedefin var; borçsuz yaşamak. Bunu sağlamak için tüm bütçeni yakından takip ediyorsun.

Senin felsefen: Para ile Oynarım!

Sen parayı bir oyuncak olarak görüyorsun. Sana keyif veren para ile hayatın tadını zaten çıkarıyorsun. Ama sen bununla yetinmiyorsun, bir de parayla risk almayı seviyorsun. Harcadığın paraların peşine hiç düşmüyorsun. Harcayıp keyif aldın ya sana yeter de artar! Öyle plan falan pek senlik işler değil. Paranın takibini yapmıyorsun. Yani var olan paranı sonuna kadar harcıyorsun.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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