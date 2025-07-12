Sana En Uygun Finans Felsefesi Hangisi?
Parayla hepimizin ilişkisi farklı. Parayı doyasıya harcayanlar olduğu gibi bütçe yapmadan bir kuruşuna dokunmayanlar da var. Dolayısıyla herkesin finans felsefesi de farklı farklı tabii. Bu felsefe aslında finansal kararlarımızı etkiliyor. Farklı yaklaşımlardan hangisi sana daha yakın bakalım mı?
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1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım mı?
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2. Şimdi de yaşını seç bakalım...
3. Hiç beklemediğin yerden yüklü miktarda bir para geldi. Ne yaparsın?
4. Biri senden borç istese verir misin?
5. Tatil planını nasıl yaparsın?
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6. Para sence ne demek?
7. Bütçeni aşan pahalı bir şey beğendin, alır mısın?
8. Senin yaşamın bunlardan hangisine daha çok benziyor?
9. Markette alışveriş yaparken neye dikkat edersin?
10. Para biriktirebiliyor musun?
Senin felsefen: Güvenlik Her Şeydir!
Senin felsefen: Para Sadece Bir Araç!
Senin felsefen: Plansız Adım Atmam!
Senin felsefen: Para ile Oynarım!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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