Sana En Uygun Finans Felsefesi Hangisi?

Sen tam bir plan insanısın. Senin için her şey planlı. Aylık bütçeni yapmadan rahat edemezsin. Her şeyin bellidir ve plandan hiç sapmazsın. Hesaplarını yapmak için birçok mobil uygulaman var. Onlarla her şeyi daha kolay planlayabiliyorsun. Tasarrufun ne kadar, harcaman ne kadar hep takip edersin. Senin bu hayatta aslında tek hedefin var; borçsuz yaşamak. Bunu sağlamak için tüm bütçeni yakından takip ediyorsun.