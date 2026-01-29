onedio
Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turuna Yükselen Galatasaray’ın Kazandığı Para Belli Oldu

İsmail Kahraman
29.01.2026 - 13:03

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son maçında Manchester City’ye 2-0 mağlup oldu ve ligi 20. sırada tamamlayarak play-off aşamasına yükseldi. Galatasaray, play-off turunda Atletico Madrid veya Juventus’tan biriyle eşleşecek.

Şampiyonlar Ligi’nde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak play-off turuna çıkan Galatasaray’ın kazandığı gelir de belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Galatasaray, son maçında Manchester City’ye kaybetmesine rağmen play-off turuna yükselmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi’nden ayakbastı parası olarak 25 milyon 991 bin euro kazanan sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında oynadığı maçlar ve play-off’a yükselmesiyle birlikte toplam gelirini 33 milyon 991 bin euroya çıkardı.

Galatasaray, Juventus veya Atletico Madrid ile eşleşeceği play-off turunu da geçmesi halinde kasasına 11 milyon euro daha koyacak.

Galatasaray’ın rakibi ne zaman belli olacak?

Şampiyonlar Ligi’nde 20. sırada yer alan Galatasaray, lig aşamasında 1-1 berabere kaldığı Atletico Madrid veya İtalyan devi Juventus ile eşleşecek.

30 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle Galatasaray’ın rakibi belli olacak.

Play-off turunda ilk maçlar 17-18 Şubat, rövanş maçları ise 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak.

İsmail Kahraman
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
