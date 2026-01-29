Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turuna Yükselen Galatasaray’ın Kazandığı Para Belli Oldu
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son maçında Manchester City’ye 2-0 mağlup oldu ve ligi 20. sırada tamamlayarak play-off aşamasına yükseldi. Galatasaray, play-off turunda Atletico Madrid veya Juventus’tan biriyle eşleşecek.
Şampiyonlar Ligi’nde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak play-off turuna çıkan Galatasaray’ın kazandığı gelir de belli oldu.
Galatasaray, son maçında Manchester City’ye kaybetmesine rağmen play-off turuna yükselmeyi başardı.
Galatasaray’ın rakibi ne zaman belli olacak?
