Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turuna Yükselen Galatasaray’ın Kazandığı Para Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi’nden ayakbastı parası olarak 25 milyon 991 bin euro kazanan sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasında oynadığı maçlar ve play-off’a yükselmesiyle birlikte toplam gelirini 33 milyon 991 bin euroya çıkardı.

Galatasaray, Juventus veya Atletico Madrid ile eşleşeceği play-off turunu da geçmesi halinde kasasına 11 milyon euro daha koyacak.