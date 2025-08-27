Şampiyona Şeker Geliyor! Hadise'nin En İyi Şarkısını Seçiyoruz!
Hadise, Türk pop müziğinin en güçlü seslerinden biri ve her çıkardığı şarkı ile müzik dünyasında büyük ses getirdi. Peki, Hadise'nin en iyi şarkısı hangisi? Popüler hitlerinden, 'Aşk Kaç Beden Giyer'den, 'Düm Tek Tek'e kadar pek çok unutulmaz şarkısı var. Şimdi ise sıra sizde! Bu anketle, Hadise'nin en sevilen şarkısını birlikte seçiyoruz!
Unutma, sadece tek bir seçim hakkın var!👇
