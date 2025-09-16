onedio
Sakıncalı Konusu Nedir? Sakıncalı Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Elif Sude Yenidoğan
16.09.2025 - 11:47

NOW TV’nin yeni sezon için merakla beklenen yapımlarından biri olan Sakıncalı, şimdiden gündeme oturmuş durumda. Kanalın bu sezon birkaç iddialı diziyle birden ekranlara dönüş yapacak olması, seyirciler arasında büyük bir rekabet heyecanı yaratıyor. Bu yarışın en dikkat çeken yapımlarından biri olarak öne çıkan Sakıncalı, güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla merak konusu oldu. Peki Sakıncalı’nın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte diziye dair tüm detaylar ve merak edilenlerle sizlerleyiz.

Sakıncalı Konusu

“Sakıncalı”, hayatı peri masalı gibi başlayan ama büyük bir trajediyle sarsılan Süreyya’nın hikayesini anlatıyor. Çocuğunu kaybettikten sonra Süreyya, adalet arayışına girer ve ölümün ardındaki sorumluları bulmaya çalışır. İntikam arzusu, geçmişle hesaplaşma ve zorlu bir içsel dönüşüm Süreyya’yı izleyiciyle duygusal bir bağ kurmaya yönlendirir. Hikaye ilerledikçe aile içindeki sırlar, dost görünümlü düşmanlar ve güven sorunları dramatik bir biçimde gün yüzüne çıkar. Süreyya’nın varoluş mücadelesi, hem yalnızlığı hem dayanışmayı içinde barındırır.

Sakıncalı Oyuncu Kadrosu

Dizinin başrolünde Özge Özpirinçci, “Süreyya” karakteriyle ekranlara geliyor; Süreyya, annelik güdüsüyle adaleti sağlamak için yola çıkan güçlü bir kadın. Erkek başroldeki isim ise Salih Bademci, Süreyya’nın karşısındaki mücadelede yer alacak önemli bir karakteri oynuyor. Daha yakından bakıldığında, kadronun diğer öne çıkanları arasında Olgun Toker, Nihal Yalçın, Cem Bender, Seray Özkan, Berk Bakioğlu gibi deneyimli oyuncular var. Yapım kadrosu geniş ve zengin; genç ve deneyimli oyuncuların bir araya gelmesiyle performans beklentisi yüksek.

Sakıncalı Bölümler ve Sezonlar

Resmi olarak kaç bölümden oluşacağı henüz açıklanmadı. Yayın döneminin 2025-2026 sonbahar sezonu olduğu biliniyor. Fragman ve tanıtım yayınları öncesi set çalışmaları sürüyor. Dizi, sezon hedefini uzun soluklu yapımlardan biri olarak koymuş durumda.

Sakıncalı Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

“Sakıncalı” dizisi, NOW TV platformunda yayınlanacak. Yapım şirketi Gold Film, yapımcısı Faruk Turgut.  Yönetmenliğini Arda Sarıgün; senaristliğini ise Ayça Üzüm üstleniyor.  Yayın tarihi kesinleşmemiş olmakla birlikte, Eylül-Ekim 2025 döneminde izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Sakıncalı Son Haberler

“Sakıncalı” dizisine 8 yeni oyuncunun katıldığı resmi olarak açıklandı; bu isimler arasında Aslı Omağ, Miray Akay, Beyti Engin, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlık, Seray Özkan, Özgür Cem Tuğluk ve Umay Anadolu yer alıyor.  Set çekimlerinden ilk sahne fotoğrafları sızmaya başladı; görsel atmosferin karanlık ve duygusal olacağı yorumlar arasında. Tanıtım fragmanının yayınlanma tarihi yaklaştıkça, dizinin medya görünürlüğü artmaya başladı.

Sakıncalı Benzer Diziler

Sakıncalı’ya benzer olarak anne figürü üzerinden ilerleyecek olursak; Adım Farah ve Yargı önerilebilir. Anne dizisi de iyi bir alternatif olabilir.

