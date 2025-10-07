onedio
Sadece Evde Kullandığın Süper Gücün Ne?

Meryem Hazal Çamurcu
07.10.2025 - 10:34

Hepimizin sadece evde kullandığımız bazı süper güçleri var. Bu güçler belki dışarıdaki hayatımızda çok işe yaramıyor ama evde kullandığımız bir güç. Herkesin bu süper gücü farklı elbette, seninki ne bulalım mı?

1. Önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Evde eşyaların çok kaybolur mu?

4. Evine misafir geldiğinde onlar için neler yapıyorsun?

5. Evinde seni en çok mutlu eden şey ne?

6. Bugün tatil günün ve tüm gün evdesin. Ne yapacaksın?

7. Evde yalnız kalmak senin için ne demek?

8. Evde elektrikler kesildi, ne yaparsın?

Senin evdeki süper gücün kaybolanları hemen bulabilmek!

Sen tam bir düzen ustasısın. Evdeki düzen senden soruluyor. O kadar düzenli ve sistemli bir evin var ki o evde bir şey kaybolması imkansız. Ama diyelim kayboldu, o zaman da bulman saniyelerini almıyor. Dolapların içi bile hep temiz ve düzenli. Görenler zaten şok oluyor. Bu kadar düzenli bir evde eşya kaybolması imkansız olsa da sen kaybolan oldu mu hemen bulmayı çok iyi beceriyorsun. Bu da senin süper gücün işte!

Senin süper gücün dolapta kalanlarla ziyafet çıkarmak!

Sen yemek konusunda bir ustasın. Dolapta 3 malzeme bile kalsa o sofrayı donatmayı iyi biliyorsun. Bazıları dolap doluyken bile ortaya bir şeyler çıkaramazken sen azla çok ve lezzetli yemekler yapmayı biliyorsun. O yemekleri yaptığın gibi evin mis gibi kokuyor. Yemek kokuları evi sarmaya başladı mı herkesi mutfağa topluyorsun. Yemek pişirmek senin en büyük gücün, az kalan malzemelerle ziyafet ortaya çıkarmak ise gizli süper gücün!

Senin evdeki süper gücün evi en rahat hale getirmek!

Senin için ev en rahat olunması gereken yer. O yüzden evi herkes için rahat hale getirmek istiyorsun. Bunu da aslında çok iyi başarıyorsun. Evi rahat ve huzurlu hale getirmek için ışıklardan yastıklara her şeye dikkat ediyorsun. Yani ortamın sıcacık ve huzurlu olmasını istiyorsun. Senin evin hem keyifli hem de rahat bir ev! Gelen herkes senin evinde huzuru buluyor, çünkü senin süper gücün de bu!

Senin evdeki süper gücün ortalığı hızlıca sakinleştirmek!

Sen asla gürültüye ve kavgaya tahammül edemiyorsun. O yüzden biraz bile ortalık karışsa sen hemen sakinleştirmeye çalışıyorsun. Bu da senin en büyük gücün işte! Evdeki gerginlik durumlarında hemen araya girip ortamı yumuşatıyorsun. Aslında ekstra yaptığın bir şey yok, senin varlığın bile ortamı sakinleştirmeye yetiyor.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022'den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
