Sadece Evde Kullandığın Süper Gücün Ne?
Hepimizin sadece evde kullandığımız bazı süper güçleri var. Bu güçler belki dışarıdaki hayatımızda çok işe yaramıyor ama evde kullandığımız bir güç. Herkesin bu süper gücü farklı elbette, seninki ne bulalım mı?
1. Önce cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Evde eşyaların çok kaybolur mu?
4. Evine misafir geldiğinde onlar için neler yapıyorsun?
5. Evinde seni en çok mutlu eden şey ne?
6. Bugün tatil günün ve tüm gün evdesin. Ne yapacaksın?
7. Evde yalnız kalmak senin için ne demek?
8. Evde elektrikler kesildi, ne yaparsın?
Senin evdeki süper gücün kaybolanları hemen bulabilmek!
Senin süper gücün dolapta kalanlarla ziyafet çıkarmak!
Senin evdeki süper gücün evi en rahat hale getirmek!
Senin evdeki süper gücün ortalığı hızlıca sakinleştirmek!
