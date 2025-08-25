onedio
“Sad Indie” Çalma Listelerinin Baş Tacı Şarkıları

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
25.08.2025 - 23:45

'Sad Indie' çalma listeleri deyince aklınıza her zaman kan, ter gözyaşı gelmesin! Çünkü bu parçalar bizi kimi zaman üzse de aslında içimizdeki en derin ve hassas duygulara ulaşmamıza imkan sağlıyor. Çoğu zaman yalnızlık duyduğumuz anlarda omzumuzda bir el gibi hissettiriyor!

1. Inside Out

2. I Was All Over Her

3. Deluge

4. Vas

5. Your Anxiety Buddy

6. In My Head

7. Dream, Ivory

8. Call Me When You Get Home

9. Blondie

10. By Myself

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
