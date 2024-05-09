Sabancı Planı Tıkır Tıkır İşliyor: Aileye Girmeye Ant İçen Hande Erçel, Eltisi Nazlı Sabancı'yla Tatile Çıktı
Sabancı Planı Tıkır Tıkır İşliyor: Aileye Girmeye Ant İçen Hande Erçel, Eltisi Nazlı Sabancı'yla Tatile Çıktı
Sabancı gelini olma yolunda emin adımlarla ilerleyen güzel oyuncu Hande Erçel, kaleyi içten fethetti! Bir hedefin yanına daha tik atarak, müstakbel eltisi Nazlı Sabancı'yla tatile çıktı!
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Ülkemizde oyunculuğu en çok tartışılan, kimilerinin bayıldığı kimilerinin de sürekli olarak tepki gösterdiği Hande Erçel, yaklaşık son iki yıldır her şeyden çok Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündemde biliyorsunuz.
Beraber dünyayı dolaşan çiftimiz, nadiren kameralara beraber yansıyor, birbirini katiyen sosyal medya hesaplarında paylaşmıyorlar fakat hepimiz deli dolu bir aşk yaşadıklarını, işlerin de yavaş yavaş ciddileştiğini hissediyoruz.
Ve işte tam da bu noktada devreye Arzu Sabancı giriyor! Kendisinin büyük oğlu Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'yla çok iyi anlaştığı aşikar. Ama bu durum her zaman da bu kadar şen şakrak değildi aslında.
Nazlı Sabancı, evlenmeden önce okulunu bitirmiş, çeşitli sanat aktivitelerinde ve sosyete davetlerinde boy göstermiş, aileye girmeden önce epey bir çaba sarf etmişti. Tüm bunların Arzu Sabancı'nın yönetimindeki bir geçiş süreci ve prensip olduğunu söyleniyordu ve bu durum bu şekilde kabul edildi.
Devreye oyuncu bir gelin adayı olarak Hande Erçel girince de benzer senaryo tekrarlanmaya başladı. E doğal olarak "evlilik" haberleri de aldı başını gitti.
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Okula geri dönen, öğretmenlerinin hatta rektörün gözdesi olan, sanat galerisinde ilk eserlerini satan, sosyete davetlerinde boy gösteren Hande Erçel, Nazlı Sabancı'nın yolundan emin adımlarla ilerledi!
"Eltilerin arası iyi mi kötü mü?" sorusu masaya çok kez yatırıldı. Fakat bugüne dek aralarında anlaşamama gibi bir durum görmedik. Hatta birkaç kez beraber sosyetenin tanınmış isimlerinin davetine kız kıza katıldı müstakbel eltiler!
Ve an itibariyle bir hedefe daha tik atıldı. Hande Erçel, Nazlı Sabancı'yla beraber Lizbon tatiline çıktı! Her şey tıkır tıkır ilerliyor valla, yakında düğün var bizden söylemesi...
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