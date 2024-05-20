Fenerbahçe'nin Galibiyet Kutlamalarına Minik Taraftarlar Hande Yener Eşliğinde Böyle Katıldı!

Fenerbahçe ve Galatasarayın şampiyonluk yarışı devam ederken geçtiğimiz derbinin kazananı Fenerbahçe oldu. Rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin dört bir yanındaki taraftarları zafer kutlamaları yaptı.