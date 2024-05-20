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Fenerbahçe'nin Galibiyet Kutlamalarına Minik Taraftarlar Hande Yener Eşliğinde Böyle Katıldı!

Fenerbahçe'nin Galibiyet Kutlamalarına Minik Taraftarlar Hande Yener Eşliğinde Böyle Katıldı!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 17:15 Son Güncelleme: 20.05.2024 - 17:20

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Fenerbahçe ve Galatasarayın şampiyonluk yarışı devam ederken geçtiğimiz derbinin kazananı Fenerbahçe oldu. Rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin dört bir yanındaki taraftarları zafer kutlamaları yaptı.

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Minik taraftarlar ise takımlarının bu zaferini, Hande Yener'in "Sebastian" şarkısı eşliğinde coşkuyla kutladı.

Minik taraftarlar ise takımlarının bu zaferini, Hande Yener'in "Sebastian" şarkısı eşliğinde coşkuyla kutladı.

Bu tatlı zafer kulamasını gören vatandaş ise evinin penceresinden coşkulu minikleri videoya alıp bizlerle paylaştı. Video, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından sevgiyle kucaklandı.

Bu tatlı zafer kulamasını gören vatandaş ise evinin penceresinden coşkulu minikleri videoya alıp bizlerle paylaştı. Video, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından sevgiyle kucaklandı.

Tatlı kutlamanın tamamı👇

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