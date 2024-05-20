Geçinemeyen Yaşlılar Huzurevine Başvuruyor: Son 5 Yılda Başvurular Arttı

Ekonomim'in aktardığına göre, CİMER'in yanıt verdiği soruda son 5 yılda yüzde 41 oranında artış görüldü.

Başevirgen, yaptığı açıklamada, yaşlıların huzurevlerine yönelmesinin sebebinin ekonomi olduğunu söylerken, '10 bin liralık emekli maaşlarıyla temel gereksinimlerini bile karşılamakta zorlanan emeklilerimiz; bir de fahiş kira artışlardan dolayı barınma kriziyle karşı karşıya kaldı. Kiralarını ödemekte zorlanan yaşlılarımız çareyi ise huzurevlerinde arıyor' dedi.