Geçinemeyen Yaşlılar Huzurevine Başvuruyor: Son 5 Yılda Başvurular Arttı
Geçinemeyen Yaşlılar Huzurevine Başvuruyor: Son 5 Yılda Başvurular Arttı
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CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CİMER'e sorduğu soruya aldığı yanıtı açıkladı: Son 5 yılda huzurevleriyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan başvurularda artış görüldü.
Başevirgen, 2023 yılında huzurevlerine yapılan başvuruların kapasitenin üstünde olduğuna dikkat çekerken, özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinin fiyatlarına da işaret etti.
2024 yılında özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinin fiyatlarına yüzde 130’un üzerinde zam yapıldığını belirten CHP'li vekil, özel huzurevlerinde konaklamanın maliyetinin 22 bin ila 66 bin lira arasında değiştiğini belirtti.
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