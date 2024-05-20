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Geçinemeyen Yaşlılar Huzurevine Başvuruyor: Son 5 Yılda Başvurular Arttı

Geçinemeyen Yaşlılar Huzurevine Başvuruyor: Son 5 Yılda Başvurular Arttı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.05.2024 - 17:24

Enflasyondaki yükselişe yetişemeyen emekli maaşları bir yandan, küçülen aileler diğer yandan, yaşlılar çareyi huzurevlerinde bulmaya başladı. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, son 5 yılda huzurevlerine başvuranların sayısında artış olduğu açıkladı.

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CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CİMER'e sorduğu soruya aldığı yanıtı açıkladı: Son 5 yılda huzurevleriyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan başvurularda artış görüldü.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CİMER'e sorduğu soruya aldığı yanıtı açıkladı: Son 5 yılda huzurevleriyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan başvurularda artış görüldü.

Ekonomim'in aktardığına göre, CİMER'in yanıt verdiği soruda son 5 yılda yüzde 41 oranında artış görüldü.

Başevirgen, yaptığı açıklamada, yaşlıların huzurevlerine yönelmesinin sebebinin ekonomi olduğunu söylerken, '10 bin liralık emekli maaşlarıyla temel gereksinimlerini bile karşılamakta zorlanan emeklilerimiz; bir de fahiş kira artışlardan dolayı barınma kriziyle karşı karşıya kaldı. Kiralarını ödemekte zorlanan yaşlılarımız çareyi ise huzurevlerinde arıyor' dedi.

Başevirgen, 2023 yılında huzurevlerine yapılan başvuruların kapasitenin üstünde olduğuna dikkat çekerken, özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinin fiyatlarına da işaret etti.

Başevirgen, 2023 yılında huzurevlerine yapılan başvuruların kapasitenin üstünde olduğuna dikkat çekerken, özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinin fiyatlarına da işaret etti.

2024 yılında özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinin fiyatlarına yüzde 130’un üzerinde zam yapıldığını belirten CHP'li vekil, özel huzurevlerinde konaklamanın maliyetinin 22 bin ila 66 bin lira arasında değiştiğini belirtti.

2024 yılında özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinin fiyatlarına yüzde 130’un üzerinde zam yapıldığını belirten CHP'li vekil, özel huzurevlerinde konaklamanın maliyetinin 22 bin ila 66 bin lira arasında değiştiğini belirtti.
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