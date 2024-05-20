Suriye'de 1 Dolar Bozduran ABD'li Karnını Nasıl Doyurdu?
Suriye'de 1 Dolar Bozduran ABD'li Karnını Nasıl Doyurdu?
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1 Dolar, 14 bin 750 Suriye Lirası ediyor.
İlk olarak Türkiye'de açma da denilen bir poğaça çeşidinden alan kişi buna 3 bin Suriye Lirası ödüyor.
Ardından küçük bir marshmellow şekerleme alarak 2 bin 500 lira da buna ödüyor.
Yolda gördüğü şerbetçiden de bir bardak şerbet alan kişi 5 bin Suriye Lirası ödüyor.
Suriye pizzası diyerek bildiğimiz peynirli pide alan kişi 1.250 lira da buna ödüyor.
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Son olarak tüm bunların üzerine 3 bin liraya su içen ABD'li 1 dolar karşılığı olan 14 bin 750 Suriye Lirası'nı bitiriyor.
1 dolara karnını doyuran ABD'li için fiyatlar çok uygun görünüyor.
İşte o video.
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