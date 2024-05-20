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Suriye'de 1 Dolar Bozduran ABD'li Karnını Nasıl Doyurdu?

Suriye'de 1 Dolar Bozduran ABD'li Karnını Nasıl Doyurdu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.05.2024 - 17:05

Suriye'de 1 dolar ile aldıklarını çeken ABD'li sosyal medyada gündem oldu.

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1 Dolar, 14 bin 750 Suriye Lirası ediyor.

1 Dolar, 14 bin 750 Suriye Lirası ediyor.

İlk olarak Türkiye'de açma da denilen bir poğaça çeşidinden alan kişi buna 3 bin Suriye Lirası ödüyor.

İlk olarak Türkiye'de açma da denilen bir poğaça çeşidinden alan kişi buna 3 bin Suriye Lirası ödüyor.

Ardından küçük bir marshmellow şekerleme alarak 2 bin 500 lira da buna ödüyor.

Ardından küçük bir marshmellow şekerleme alarak 2 bin 500 lira da buna ödüyor.

Yolda gördüğü şerbetçiden de bir bardak şerbet alan kişi 5 bin Suriye Lirası ödüyor.

Yolda gördüğü şerbetçiden de bir bardak şerbet alan kişi 5 bin Suriye Lirası ödüyor.

Suriye pizzası diyerek bildiğimiz peynirli pide alan kişi 1.250 lira da buna ödüyor.

Suriye pizzası diyerek bildiğimiz peynirli pide alan kişi 1.250 lira da buna ödüyor.
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Son olarak tüm bunların üzerine 3 bin liraya su içen ABD'li 1 dolar karşılığı olan 14 bin 750 Suriye Lirası'nı bitiriyor.

Son olarak tüm bunların üzerine 3 bin liraya su içen ABD'li 1 dolar karşılığı olan 14 bin 750 Suriye Lirası'nı bitiriyor.

1 dolara karnını doyuran ABD'li için fiyatlar çok uygun görünüyor.

1 dolara karnını doyuran ABD'li için fiyatlar çok uygun görünüyor.

İşte o video.

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