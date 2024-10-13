Saadettin Ökten ile Yenidünya İnsanı ve Unutulan Değerlerimiz Üzerine Farkındalık Dolu Bir Röportaj

“Benim bildiğim böyle değil. Şundan dolayı böyle değil. Bu bir mantıksal çıkarsama, bu fiziksel alemi yaratan kim? Allah. Dünya hayatı bir yanılsama ama rüya değil ve bir oyundur diyor ama öyle bir oyun ve öyle bir yanılsama ki ahireti bu Dünya’da kazanıyorsunuz. Cenabı Allah’ın yarattığı hiçbir şey abes olmaz. Sahte de olmaz netice itibariyle. Dolayısıyla burada Allah bize bir uyarıda bulunuyor, Dünya hayatının yanılsatıcı kısımlarına kapılmayın, reel kısımlarını dikkate alın ve ona göre bir hayat yaşayın diyor. Bilim ne diyor onu ben bilmem ama ben şunu bilirim, bilim bugün böyle der, yarın başka bir nazariyle ortaya çıkar çünkü bilim modellerle çalışır ve o nazariye bir başka anlayış bir başka paradigma hakim olur. Bu da bilimin güzel tarafıdır, yanlışlanabilir ama bizim insanımız bilime mutlak gözüyle baktığı için bir bilimsel paradigmayı mutlak olarak görür, din gibi görür burada da kendisi ciddi bir yanılgıya düşer. Dolayısıyla Allah’ın yarattığı hiçbir şey abes değildir. Yaşadığımız fiziksel çevre reel bir çevredir. Allah’ın ilmine ve büyük hakikatine göre tabi bir oyun mertebesindedir ama eğer ben bir Halifetullah isem yeryüzünde ve bu çevre bana emanetse ben bu çevreyi aldığım gibi hatta daha iyi daha güzel terk etmek, bir sonraki nesle bu şekliyle itikal ettirmek zorundayım. Diğer Metaverse dediğiniz Dünya’ya gelince bu küreselcilerin insanları kendi dizayn ettikleri bir hayal aleminde efsunlamak için uydurdukları bir şey. Buna da insanlar teslim oluyorlar. Yapacak fazla bir şey yok. Bir süre sonra realite karşımıza çıkıyor öyle veya böyle. O realiteyi de kabullenmekte zorlanıyoruz. Özellikle küresel etki altında ama ben şunu söylüyorum, elektrik kesildiği anda şarj bittiği anda ne olacak diyorum.