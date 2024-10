Saadettin Ökten ile Yenidünya İnsanı ve Unutulan Değerlerimiz Üzerine Farkındalık Dolu Bir Röportaj

“Kafaların karışması belli bir alt yapı kurulduktan sonra olur. Savaş çıktığı anda şu anda Gazze’de kafalar karışık değil. Bomba reel, açlık, susuzluk reel, ölüm reel, her yaralı reel… Belli bir alt yapı oluştuktan sonra hatta biraz açık Türkçe söyleyeyim, ekmek elden su gölden olduktan sonra karışıyor kafalar. Bu bir fantezidir. Babalar ve anneler bu alt yapıyı sağlamasalar çocuk o fanteziye giremez. Hayatın bir realitesi var. Şu anda olan ne Dünya üzerinde? Belli bir refah bu refah çalışmakla olacak bir refah değil. Batı toplumlarından bahsediyorum. İleri toplumlardan bahsediyorum yani maddi yönden ileri toplumlardan. Allah’ın onlara verdiği bir rızıktır o. İmkandır ve her an değişebilir. Diyelim ki Norveç. Bildiğin kadarıyla dakikada 70 bin dolar gayrisafi milli hasılası. Her an nasıl değişir bilemeyiz ama değişir. Oluş ve bozuluş dünyasındayız.”

- Peki, bu sanal alemler insanı bir anlam arayışına götürür mü yoksa daha çok anlamsızlığa mı sürükler?

“Eğer siz bütün varlığınızı sanal alemi tasarlayan insanın varlığına teslim etmişseniz hiçbir şey olmaz, öyle akar gider hayat ama bir süre sonra hayatın gerçekleriyle karşılaşırsınız ister istemez. O zaman gerçeğe hiç alışkın olmadığınız için feci bir sıkıntıyla baş başa kalırsınız.”