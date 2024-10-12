Rüyada At Görmek: Yoksa 'Murat' Demek Değil mi?

Rüyalarımızda genelde yaşadığımız olayları görürüz. Bazı rüyalarımızda ise öyle olaylar yaşarız, öyle ögeler görürüz ki yorumlamakta zorlanabiliriz. Bunlardan bir tanesi de at figürüdür. Rüyada at görmek genelde yaşadığımız değil yaşayacağımız olaylara işaret eder. Rüyada at görmenin gelecekten mesajlar içerdiğine inanılır.

Rüyada at görmek rüya tabircileri tarafından farklı yorumlanır. Rüyanın anlamı atın rengine göre değişiklik gösterir. Beyaz at görmek hayra işaret ederken siyah at pek hayırlı haberler taşımaz. Ayrıca ata binmek veya inmek de anlam yönünden farklılaşır. Gelin birlikte en yaygın 'rüyada at görmek' anlamlarına bakalım.