Ruhunun Ait Olduğu Şehir Hangisi?
Ruhunun Ait Olduğu Şehir Hangisi?
Her şehrin kendine has bir enerjisi, ritmi ve kimliği vardır. Peki, senin ruhun hangi şehrin temposuyla uyuşuyor? Geniş sokakları, devasa manzaraları ya da dar arnavut kaldırımlı yollarıyla şehirler sadece birer yaşam alanı değil, aynı zamanda bir ruh hâlidir. Bu testte, cevaplarınla seni en iyi tanımlayan şehrin enerjisini bulacağız. Ruhunun gerçekte nerede ait olduğunu keşfetmek için hemen soruları cevaplamaya başla!
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1. Tatillerde nasıl bir atmosfer ararsın?
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2. Sabah uyandığında ilk yapmak istediğin şey nedir?
3. Hangi yemek senin ruhuna dokunur?
4. Kendini nasıl bir çevrede hayal edersin?
5. İnsanlarla nasıl bir ilişki kurarsın?
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6. Bir şehri gezerken en çok dikkat ettiğin şey nedir?
7. Şehrin hangi sesi senin için çekicidir?
8. Kendini bir renk paleti ile ifade etsen hangi renkler ön planda olurdu?
9. Ruhunu ne tür bir çevrede şarj edersin?
10. Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
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Ruhun Roma'ya Ait!
Ruhun New York’a Ait!
Ruhun Kyoto’ya Ait!
Ruhun Paris’e Ait!
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