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Ruhun Gıdası Olarak İliklerimize Kadar Hissettiğimiz Müzik Nasıl Ortaya Çıktı?

Ruhun Gıdası Olarak İliklerimize Kadar Hissettiğimiz Müzik Nasıl Ortaya Çıktı?

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 17:31

Müzik insanlar için her daim bir eğlence aracı olmaktan daha fazlasıydı. Sanatçılar, duygularını ifade etmenin bir yolu olarak müziği bulurlar ve dinleyenler içinse duygularını yükseltme veya azaltma yolu olarak bir araçtır. Müziğin ilk türleri Vikinglerin savaş esnada savaşçıları motive etmek ve cesaret vermek için kullanırlardı. Eğlence amacı olarak kullanılan ilk müzik türlerin , ilk çağ döneminde rastlarız

İlk müziğin kökeni yaklaşık 3400 yıl öncesine dayanıyor.

İlk müziğin kökeni yaklaşık 3400 yıl öncesine dayanıyor.

Son zamanlarda, eğlence amacıyla kullanılan ilk müziğin kökeni yaklaşık 3400 yıl öncesine dayanıyor. Bu ilginç bilgi, Suriye'nin Ugarit kentinde bulunan eski bir kağıt parçasından gelmektedir. Berkeley'deki Lowie Antropoloji Müzesi'nde çalışan Profesör Anne Draffkorn Kilmer, 1950'lerin başında Fransız bir arkeolog tarafından Suriye'de yapılan kazılarda ortaya çıkan kil tabletlerin şifresini çözmek için tam 15 yılını harcadı. Hikaye, şarkının metindeki hece sayısını müzik notalarında belirtilen nota sayılarıyla eşleştirerek başarılı bir şekilde çözüldü.

Müziğin ve batı kültürünün kökeni konusunda önemli bir dönüm noktası sağladı.

Müziğin ve batı kültürünün kökeni konusunda önemli bir dönüm noktası sağladı.

Professor Kilmer'ın bu yaklaşımı sayesinde, sadece tek notaların melodiyi değil, aynı zamanda armoniyi de çözebilmişti. Gerçekten de, hece sayılarıyla nota numaralarının tamamen tesadüfi bir şekilde eşleşmesi çok ilginçti. Bu araştırma, müziğin ve batı kültürünün kökeni hakkında büyük bir çığır açtı.Şimdi, günümüzdeki müzik yaratımını daha iyi anlamak için sizlere bu bilgileri sunuyoruz.

Dünyanın en eski şarkısının melodisi.

Müziğin geçmişi daha derinlere uzanıyor mu?

Müziğin geçmişi daha derinlere uzanıyor mu?

Tahminlere göre, bahsettiğimiz şarkının dünyanın en eski enstrümanı olan flüt ile çalındığı düşünülüyor. Bu gerçekten de ilginç ve müzik tarihini sorgulamamıza neden oluyor, çünkü flütün kökeni tam 67 bin yıl öncesine dayanıyor. Ayrıca, antik çağlarda ve çeşitli eski uygarlıklarda flütlerin hayvanları çağırmak, liderleri uyarmak ve birçok farklı amaç için kullanıldığını belirtmeden geçemeyeceğim.

Müziğin kökeni ve kayıp uygarlıkların kullandıkları enstrümanlar biliniyor mu?

Müziğin kökeni ve kayıp uygarlıkların kullandıkları enstrümanlar biliniyor mu?

Soracağımız bazı sorular şunlar: Müziğin kökeni nereye kadar uzanıyor? Gerçekten de flüt ilk enstrüman mıydı? O dönemde kaç kayıp uygarlık, yenilikçi enstrümanlarla mucizevi sesler yaratabilirdi? Ne yazık ki, bu soruların cevaplarını asla bilemeyeceğiz. Ancak batı müziğinin kökeni her zaman büyük ve önemli bir konu olmuştur. Çünkü müzik, sadece kültürümüzün bir parçası olmakla kalmaz, aynı zamanda yaşam tarzımızın da önemli bir bileşenidir. 

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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