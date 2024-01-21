Ruhun Gıdası Olarak İliklerimize Kadar Hissettiğimiz Müzik Nasıl Ortaya Çıktı?
Ruhun Gıdası Olarak İliklerimize Kadar Hissettiğimiz Müzik Nasıl Ortaya Çıktı?
Müzik insanlar için her daim bir eğlence aracı olmaktan daha fazlasıydı. Sanatçılar, duygularını ifade etmenin bir yolu olarak müziği bulurlar ve dinleyenler içinse duygularını yükseltme veya azaltma yolu olarak bir araçtır. Müziğin ilk türleri Vikinglerin savaş esnada savaşçıları motive etmek ve cesaret vermek için kullanırlardı. Eğlence amacı olarak kullanılan ilk müzik türlerin , ilk çağ döneminde rastlarız