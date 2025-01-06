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CİMER’e 2024’te En Çok Sorulan Soru ‘Saat Kaçta Doğdum?’ Oldu

CİMER’e 2024’te En Çok Sorulan Soru ‘Saat Kaçta Doğdum?’ Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.01.2025 - 14:33

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 2024 yılında en çok sorulan sorular belli oldu. CİMER’e geçen sene 4 milyon 590 bin soru soruldu. Bu sorulardan bir numara ‘Saat kaçta doğdum?’ Oldu. Vatandaşlar en çok saat kaçta doğduğunu öğrenmek için CİMER’e yazdı. 

En çok başvurunun yapıldığı kentler ise Malatya, Ankara, İzmir, Muğla ve Hatay oldu.

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CİMER'e geçen sene vatandaşların en çok sorduğu soruları açıkladı. 2024 yılında CİMER'e 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı.

CİMER'e geçen sene vatandaşların en çok sorduğu soruları açıkladı. 2024 yılında CİMER'e 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı.

CİMER’e yapılan her başvuruya cevap verilmesi zorunlu. Bu nedenle CİMER tarafından geçen yıl vatandaşlara 7 milyon 360 bin cevap gönderildi.

2024’te vatandaşlar CİMER 867 farklı konu yöneltti. Bu konuların en başında doğum saati yer aldı. Vatandaşlar CİMER’e en çok doğum saatini sordu.

2024’te vatandaşlar CİMER 867 farklı konu yöneltti. Bu konuların en başında doğum saati yer aldı. Vatandaşlar CİMER’e en çok doğum saatini sordu.

CİMER’e yapılan başvuruların yüzde 44’ü lisans ve lisansüstü eğitim düzeyi kişiler tarafından yapıldı. İkinci sırada lise mezunları yer aldı. En fazla başvuru erkekler tarafından yapıldı.

En çok başvurular Malatya, Ankara, İzmir, Muğla, Hatay ve İstanbul’dan gerçekleştirildi.

En çok başvurular Malatya, Ankara, İzmir, Muğla, Hatay ve İstanbul’dan gerçekleştirildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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