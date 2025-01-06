CİMER’e 2024’te En Çok Sorulan Soru ‘Saat Kaçta Doğdum?’ Oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 2024 yılında en çok sorulan sorular belli oldu. CİMER’e geçen sene 4 milyon 590 bin soru soruldu. Bu sorulardan bir numara ‘Saat kaçta doğdum?’ Oldu. Vatandaşlar en çok saat kaçta doğduğunu öğrenmek için CİMER’e yazdı.

En çok başvurunun yapıldığı kentler ise Malatya, Ankara, İzmir, Muğla ve Hatay oldu.