CİMER’e 2024’te En Çok Sorulan Soru ‘Saat Kaçta Doğdum?’ Oldu
CİMER’e 2024’te En Çok Sorulan Soru ‘Saat Kaçta Doğdum?’ Oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 2024 yılında en çok sorulan sorular belli oldu. CİMER’e geçen sene 4 milyon 590 bin soru soruldu. Bu sorulardan bir numara ‘Saat kaçta doğdum?’ Oldu. Vatandaşlar en çok saat kaçta doğduğunu öğrenmek için CİMER’e yazdı.
En çok başvurunun yapıldığı kentler ise Malatya, Ankara, İzmir, Muğla ve Hatay oldu.
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CİMER'e geçen sene vatandaşların en çok sorduğu soruları açıkladı. 2024 yılında CİMER'e 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı.
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2024’te vatandaşlar CİMER 867 farklı konu yöneltti. Bu konuların en başında doğum saati yer aldı. Vatandaşlar CİMER’e en çok doğum saatini sordu.
En çok başvurular Malatya, Ankara, İzmir, Muğla, Hatay ve İstanbul’dan gerçekleştirildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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