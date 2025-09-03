Ruh Haline Göre Bu Akşam Hangi Albümü Dinlemelisin?
Yorgun bir günün ardından biraz müzik eşliğinde dinlenmek istiyorsun ama ne dinleyeceğini bilemiyorsun. Şu anki ruh haline hangi şarkının iyi geleceğinden emin olamıyorsan, cevabı bu testte bulabilirsin. 👇
1. Bu akşam kendini nasıl hissediyorsun?
2. Evde tek başına olsan ne yaparsın?
3. Arkadaşların seni tek kelimeyle nasıl tanımlar?
4. Bu akşam dışarı çıkacak olsan hangi mekan sana daha cazip gelir?
5. Peki, ne tür hikayeler seni daha çok etkiler?
6. Hangi şehrin havası senin ruh halini ifade ediyor?
7. Söyle bakalım, kendini ifade etmenin en iyi yolu hangisi?
8. Bu akşam dinleyeceğin albümde hangi atmosferi tercih edersin?
Pink Floyd - The Dark Side of the Moon
Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
Daft Punk - Random Access Memories
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
