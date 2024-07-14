Ruh Eşinin 3 Özelliğini Ortaya Çıkarıyoruz!
Ruh Eşinin 3 Özelliğini Ortaya Çıkarıyoruz!
Ruh eşinin 3 özelliğini ortaya çıkarıyoruz!
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sen ruh eşine inanıyor musun?
4. Birlikte yaşlanma fikri sana nasıl geliyor?
5. Sen ilişkilerinde neye tahammül edemezsin?
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6. Sence insanlar neden boşanıyor?
7. Yükselen burcunu seçer misin?
8. Son olarak burcunu da seçer misin?
Modern, kıskanç, mükemmeliyetçi...
Güçlü, planlı, heyecanlı...
Sadık, özgürlükçü, cesur...
Uyumlu, korumacı, tutkulu...
İçten, düşünceli, güvenilir...
Yenilikçi, lider ruhlu, anlayışlı...
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