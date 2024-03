Rotten Tomatoes'a Göre Dizilmiş Tüm Zamanların Birbirinden Harika 15 Cillian Murphy Filmi

John Carney'nin ilk yönetmenlik denemesi olan 'On the Edge', başrolünde Cillian Murphy'nin yer aldığı ve genç insanların ciddi ruh sağlığı sorunlarını konu alan bir dramadır. Film, Jonathan Breech karakterinin bir intihar girişiminin ardından Dublin'deki bir akıl sağlığı merkezinde yaşadıklarını, yeni arkadaşlar edinip umudu yeniden keşfetme çabalarını anlatıyor. Murphy bu zorlu rolünde kırılganlığı ve umudu bir araya getirerek seyirciyi derin bir duygusal yolculuğa çıkarıyor. 'On the Edge' mükemmel olmaktan uzak olabilir ama yine de Cillian Murphy hayranları için keşfedilmeye değer bir film.