Rotten Tomatoes'a Göre Dizilmiş Tüm Zamanların Birbirinden Harika 15 Cillian Murphy Filmi

'The Delinquent Season', biri Jim (Murphy) olmak üzere iki dağınık ilişkiyi konu alan bir İrlanda romantik draması. Mark O'Rowe'un yönettiği 2018 yapımı film, evlilik dışı ilişkisi gün ışığına çıkan Jim'in duygu yüklü hikayesini izliyor ve sadece evliliği için değil, diğer kişisel ilişkileri için de bazı sonuçları beraberinde getiriyor.

Murphy, hatalarıyla yüzleşen bir adam olarak duygusal bir performans sergiliyor ve karakter odaklı filmi kolaylıkla yönetiyor. 'The Delinquent Season' Cillian Murphy'nin filmografisine daha sade bir başlangıç yapsa da aktörün çok yönlülüğünü ve samimi karakter çalışmaları konusundaki yeteneğini ortaya koyduğu bir gerçektir. Kusurlu film, Murphy'nin incelikli performansıyla daha iyi hale geliyor ve abartısız romantik dram hayranları için izlemeye değer hale geliyor.