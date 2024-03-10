Rotten Tomatoes'a Göre Dizilmiş Tüm Zamanların Birbirinden Harika 15 Cillian Murphy Filmi
Rotten Tomatoes'a Göre Dizilmiş Tüm Zamanların Birbirinden Harika 15 Cillian Murphy Filmi
'Rotten Tomatoes'un değerlendirmesine göre Cillian Murphy'nin kariyerindeki en parlak anları ve en etkileyici performansları bir araya getirdik. Bu listedeki filmler İrlandalı aktörün sinema dünyasına getirdiği zenginliği ve çeşitliliği ortaya koyuyor. İşte Cillian Murphy'nin en iyi filmlerinin sıralaması ve her birinin kendine özgün atmosferi:
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12. 'On the Edge' (2001)
11. "The Delinquent Season" (2018)
10. "Free Fire" (2016)
9. "Girl with a Pearl Earring" (2003)
8. Intermission (2003)
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7. "Sunshine"(2007)
6. "Red Eye" (2005)
5. "Batman Begins" (2005)
4. "Inception" (2010)
3. "A Quiet Place Part II"
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2. 'Dunkirk' (2017)
1. "Oppenheimer" (2023)
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