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Neflix’te Sizi Bollywood Etkisi Altına Alarak Büyüleyecek En İyi Hint Filmleri

Neflix’te Sizi Bollywood Etkisi Altına Alarak Büyüleyecek En İyi Hint Filmleri

Hindistan Netflix film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 14:02

Netflix Türkiye kütüphanesinde bulunan en iyi Hint filmlerini sizler için listeledik. Eğer Hint filmlerine dair ön yargınız varsa bunu yıkmanızın tam sırası çünkü bu listedeki filmlere bayılacaksınız. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Dilwale, 2015

20. Dilwale, 2015

IMDb: 5.1 

Özet: Dilwale filminde iki genç aşık olur ancak birbirlerine düşman olan ailelerine duydukları sadakat onları ayırır. Yıllar sonra, kader ağlarını örer ve onlara ikinci bir şans verir. 

Oyuncular: Shah Rukh Khan, Kajol, Varun Dhawan 

Yönetmen: Rohit Shetty

19. Khufiya, 2023

19. Khufiya, 2023

IMDb: 6.1 

Özet: Krishna Mehra, R&AW olarak bilinen Hint casusluk teşkilatında çalışan bir ajandır. Hindistan'ın savunma sırlarını satan köstebeğin izini sürmekle görevlendirilen Mehra, bir yandan da casus ve sevgili olarak ikili kimliğiyle boğuşmaktadır.

Oyuncular: Tabu, Ali Fazal, Wamiqa Gabbi 

Yönetmen: Vishal Bhardwaj

18. Animal, 2023

18. Animal, 2023

IMDb: 6.3 

Özet: Güçlü bir sanayicinin katı yürekli oğlu, yıllarca yurt dışında yaşadıktan sonra memleketine döner ve babasının hayatını tehdit edenlerden kanlı bir intikam almaya yemin eder. 

Oyuncular: Ranbir Kapoor, Anil Kapoor, Bobby Deol 

Yönetmen: Sandeep Reddy Vanga

17. Chalte Chalte, 2003

17. Chalte Chalte, 2003

IMDb: 6.5 

Özet: Priya Chopra bir moda tasarımcısı, Raj Mathur ise küçük bir kamyon şirketinin sahibidir. Yolda tanışırlar, tartışırlar ve sonra birbirlerine aşık olurlar. Zaten nişanlı olan Priya, nişanlısıyla evlenip evlenmeyeceğine ya da Raj için onu terk edip etmeyeceğine karar vermek zorundadır. 

Oyuncular: Shah Rukh Khan, Rani Mukerji, Jas Arora 

Yönetmen: Aziz Mirza

16. Bulbbul, 2020

16. Bulbbul, 2020

IMDb: 6.5 

Özet: Bir çocuk gelin büyürken, erkeklerin işlediği doğaüstü cinayetler köyünü rahatsız ederken acı bir geçmişe sahip olan, evine başkanlık eden esrarengiz bir kadın olarak büyür. 

Oyuncular: Triptii Dimri, Avinash Tiwary, Rahul Bose 

Yönetmen: Anvita Dutt

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15. Skater Girl, 2021

15. Skater Girl, 2021

IMDb: 6.7 

Özet: Kaykaycı Kız öz güven, cesaret ve kendi yolunu çizmenin yarattığı büyük etkiyi konu alan bir yetişkinliğe geçiş hikâyesi. Hindistan'ın Racastan bölgesindeki ücra bir köyde geçen film, burada geleneklere ve ailesine karşı sorumluluklarına bağlı bir hayat yaşayan genç Prerna'nın öyküsünü aktarıyor. Bir gün, Londra'da büyüyen ve bir reklam şirketinde yöneticilik yapan Jessica, vefat eden babasının çocukluğunu araştırmak için köyü ziyaret eder. Jessica ve köye kaykayıyla gelen eski arkadaşı sayesinde Prerna ve köydeki diğer çocuklar, heyecan verici yeni bir macerayla tanışır. 

Oyuncular: Waheeda Rehman, Amy Maghera, Anurag Arora 

Yönetmen: Manjari Makijany

14. Dunki, 2023

14. Dunki, 2023

IMDb: 6.9 

Özet: Dunki filmi göçmenlerin Birleşik Krallık, ABD ve Kanada gibi ülkelere girmek için 'Eşek Uçuşu' adı verilen yasa dışı bir arka kapı yolunun yaygın kullanımı etrafında yoğunlaşır. 

Oyuncular: Taapsee Pannu, Ryan Cretney, Priya Sindher 

Yönetmen: Rajkumar Hirani

13. Haseen Dillruba, 2021

13. Haseen Dillruba, 2021

IMDb: 6.9 

Özet: Rishu adındaki bir adam, evinde çıkan bir patlamada ölür. Soruşturma yapan polisler, bunun gerçekte bir cinayet olduğunu düşünür. Kocası öldüğü zaman karısı Rani'nin başka bir adamla ilişkisinin olduğu ortaya çıkması, Rani'nin baş şüpheli olmasına neden olur.

Oyuncular: Taapsee Pannu, Vikrant Massey, Harshvardhan Rane 

Yönetmen: Vinil Mathew

12. Jaane Jaan, 2023

12. Jaane Jaan, 2023

IMDb: 7.0 

Özet: Bekar bir anne ve genç kızı ölümcül bir suça karıştığında, komşuları beklenmedik bir müttefik bulur; basit, sevecen ama dahi bir matematik öğretmeni yardıma gelirken, inatçı bir polis de davayı araştırır. 

Oyuncular: Kareena Kapoor, Jaideep Ahlawat, Vijay Varma 

Yönetmen: Sujoy Ghosh

11. Raat Akeli Hai, 2020

11. Raat Akeli Hai, 2020

IMDb: 7.2 

Özet: Yeni evli zengin bir adam öldürüldüğünde sıra dışı bir polisin yaptığı araştırma, kendi duygusal çelişkileri ve kurbanın ağzı sıkı ailesi nedeniyle karmaşık bir hâl alır. Hindistan'ın küçük bir kasabasındaki sansasyonel bir cinayetin ardından, sert ama dar görüşlü bir polis, kurbanın ailesinin karanlık geçmişini ve sağlıksız ataerkil düzenini incelerken kendisini dolambaçlı bir soruşturmanın ortasında bulur. 

Oyuncular: Ashish Chhipa, Nawazuddin Siddiqui, Radhika Apte 

Yönetmen: Honey Trehan

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10. Talaash: The Answer Lies Within, 2012

10. Talaash: The Answer Lies Within, 2012

IMDb: 7.2 

Özet: Polis müfettişi olan Surjan oğlu Karen'i bir kaza sonucu kaybedince eşi ile evliliklerinde sorunlar başlar. Bu sırada Bollywood yıldızı olan Arman Kapoor'da çok şüpheli bir şekilde trafik kazasında ölünce Surjan Singh bu kazayı soruşturmaya başlar.

Oyuncular: Aamir Khan, Kareena Kapoor, Rani Mukerji 

Yönetmenler: Reema Kagti, Priyamvada Narayanan

9. Chor Nikal Ke Bhaga, 2023

9. Chor Nikal Ke Bhaga, 2023

IMDb: 7.3 

Özet: Bir hostes ve suç ortağı, bir uçuş sırasında büyük miktarda elmas çalmak için bir plan yapar. Sonunda tefeciye olan borçlarını ödemek için değerli taşları kullanmak istiyorlar.

Oyuncular: Yami Gautam, Sunny Kaushal, Sharad Kelkar 

Yönetmen: Ajay Singh

8. Yeh Ballet, 2020

8. Yeh Ballet, 2020

IMDb: 7.5 

Özet: Eksantrik bir bale ustası tarafından keşfedilen, yetenekli ama imkanları kısıtlı iki Mumbai'li genç, dans hayallerinin peşinden giderken bağnazlık ve onaylamama ile karşılaşırlar.

Oyuncular: Julian Sands, Sarah Jane Dias, Jim Sarbh 

Yönetmen: Sooni Taraporevala

7. Kho Gaye Hum Kahan, 2023

7. Kho Gaye Hum Kahan, 2023

IMDb: 7.5 

Özet: Kho Gaye Hum Kahan, Mumbai’de yaşayan üç arkadaşın hayatında odaklanıyor. Üç sıkı dostun hayatı, aşk, hırs, kalp kırıklığı ve sosyal medyanın bağımlılık yaratan cazibesi nedeniyle karmaşık bir hal alır. 

Oyuncular: Ananya Panday, Siddhant Chaturvedi, Adarsh Gourav 

Yönetmen: Arjun Varain Singh

6. Badla, 2019

6. Badla, 2019

IMDb: 7.7 

Özet: Amitabh Bachchan filmde bir avukatı canlandırmaktadır. 40 yıldır hiçbir davayı kaybetmemiştir. Arjun adında bir genç ile Naina beraberdir ve onlara ilişkilerini öğrenen birtakım adamlar şantaj yapmaya başlar. Akabinde bir gece evde beraberlerken eve giren birileri Naina'yı bayıltıp Arjun'u öldürür. İşte avukat bu davayı almıştır ve bir şeyler bulmaya olayı açığa çıkarmaya niyetlidir. Avukat olay ile ilgisi olabilecek herkesi detaylı bir şekilde sorgulamaya ve onlardan bilgiler öğrenmeye çalışır. 

Oyuncular: Amitabh Bachchan, Taapsee Pannu, Antonio Aakeel 

Yönetmen: Sujoy Ghosh

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5. Mimi, 2021

5. Mimi, 2021

IMDb: 7.8 

Özet: Mimi, Bhanu tarafından Amerikalı bir çifte 2 milyon Rs karşılığında vekil olarak tanıtıldı. Fikrini değiştirseler bile bebeği doğurmaya karar verir ve ebeveynine Bhanu'nun baba olduğunu söyler. 

Oyuncular: Kriti Sanon, Evelyn Edwards, Pankaj Tripathi 

Yönetmenler: Rajesh Bhatia, Laxman Utekar

4. Pad Man, 2018

4. Pad Man, 2018

IMDb: 7.9 

Özet: Aktivist Arunachalam Muruganantham’ın biyografisinin anlatıldığı bir filmdir. Görevi, kırsal kesimdeki kadınlara hijyenik ürün temin etmekti. O zamanlar ürünü temin etmek zor olduğu için bir şekilde kendi doğal yollarla üretim sağladı. 

Oyuncular: Akshay Kumar, Radhika Apte, Sonam Kapoor 

Yönetmen: R. Balki

3. PK, 2014

3. PK, 2014

IMDb: 8.1 

Özet: P.K. bi şehirdeki yabancının düşünceler komedisidir. P.K. daha önce kimsenin sormadığı sorular sorar. Bunlar masum, çocuk gibi sorulardır ama cevapları enteresandır. P.K.'in masum gözlerini gören insanlar kendi monoton hayatlarını gözden geçirirler. P.K.'in sadık arkadaşları ve dostları olur. Kırık kalpleri düzeltir öfkeleri dindirir. P.K.'in çocuksu merakı kendisi ve milyonlarca insan için manevi bir yolculuğa dönüşür. Film karmaşık felsefelerin iddialı ve benzersiz yönlerini orijinal bi şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca basit, kahkaha dolu, insani bir aşk masalı da süregidiyor. Sonuç olarak ayrı dünyalardan gelen yabancılar arasında dostluk destanı işlenmiş diyebiliriz. 

Oyuncular: Aamir Khan, Anushka Sharma, Sanjay Dutt 

Yönetmen: Rajkumar Hirani

2. Drishyam, 2015

2. Drishyam, 2015

IMDb: 8.2 

Özet: Drishyam, ailesini kanunun karanlık tarafından korumaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Kerala’da kablolu tv ağı sahibi olan Georgekutty, karısı ve iki kızı ile birlikte mutlu bir yaşam sürmektedir. Fakat kızı Anju’nun çıktığı okul gezisi tüm ailenin hayatını alt üst eder. Gezi sırasında Anju ile tanışan bir adam, genç kızı videoya çeker ve ona şantaj yapmaya başlar. Bu esnada çıkan kavga sırasında adam Anju ve Rani tarafından kazara öldürülür. Georgekutty, ailesini bu karanlık dünyadan kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Oyuncular: Ajay Devgn, Shriya Saran, Tabu 

Yönetmen: Nishikant Kamat

1. Like Stars on Earth, 2007

1. Like Stars on Earth, 2007

IMDb: 8.3 

Özet: Problemli bir çocuk ve onun hayatını değiştiren bir öğretmenin hikayesini anlatıyor. 8 yaşındaki Ishaan Awasthi, hiç kimse tarafından taktir edilmeyen bir çocuktur. Okulda dersleri kötüdür, üstelik arkadaşları ile de sık sık kavga eder. Arkadaşları, öğretmenleri ve ailesi tarafından dışlanan Ishaan, ailesi tarafından disipline sokulması için yatılı okula gönderilir. Burada da durum pek farklı değildir. Ta ki resim öğretmeni Ram Shankar ile yanışana kadar. Ishaan’ın çok mutsuz ve yalnız bir çocuk olduğunu fark eden Ram, bunun nedenini araştırmaya başlar. Onun aslında çok özel bir çocuk olduğunu anlayan öğretmen, sabır ve özenle Ishan’ın kendisini bulmasına yardımcı olur. 

Oyuncular: Darsheel Safary, Aamir Khan, Tanay Chheda 

Yönetmenler: Aamir Khan, Amole Gupte

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