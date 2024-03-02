Neflix’te Sizi Bollywood Etkisi Altına Alarak Büyüleyecek En İyi Hint Filmleri
Neflix’te Sizi Bollywood Etkisi Altına Alarak Büyüleyecek En İyi Hint Filmleri
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20. Dilwale, 2015
19. Khufiya, 2023
18. Animal, 2023
17. Chalte Chalte, 2003
16. Bulbbul, 2020
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15. Skater Girl, 2021
14. Dunki, 2023
13. Haseen Dillruba, 2021
12. Jaane Jaan, 2023
11. Raat Akeli Hai, 2020
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10. Talaash: The Answer Lies Within, 2012
9. Chor Nikal Ke Bhaga, 2023
8. Yeh Ballet, 2020
7. Kho Gaye Hum Kahan, 2023
6. Badla, 2019
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5. Mimi, 2021
4. Pad Man, 2018
3. PK, 2014
2. Drishyam, 2015
1. Like Stars on Earth, 2007
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