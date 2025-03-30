31 Mart Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün yaratıcı enerjiler seni sarabilir. İlham bulabilir, sanata yönelebilir ve duygu yoğunluğunun da arttığını hissedebilirsin. Tam da bu aşamada ilham dolu keşifler yapabilirsin. İş hayatında fark yaratmanı sağlayacak adımlar atacaksın.

Merkür, geri hareket ile Balık burcuna geçiş yapıyor! Bu astrolojik olayı ve güçlü etkisini şansa dönüştürebilirsin. Tasarlamaya, yaratmaya ve üretmeye yönelerek gelişimi de takip edebilirsin. Kısacası tasarlayacağın her şeyde özel bir duruş ve fark olacak.

İlham verici yanlarınla gücüne güç kattığın gün içerisinde bakış açın da değişebilir. Bu durumda yaşam tarzın da değişebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...