Romeo Montague ve Juliet Capulet'in Aşkının Anlatıldığı William Shakespeare Oyununun Adı Nedir?

Romeo Montague ve Juliet Capulet'in Aşkının Anlatıldığı William Shakespeare Oyununun Adı Nedir?

Merve Ersoy
Merve Ersoy
16.09.2025 - 10:48

Kim Milyoner Olmak İster'de 14 Eylül Pazar günü sorulan 300.000 TL değerindeki 'Birbirine düşman iki ailenin üyeleri Romeo Montague ve Juliet Capulet'in aşkının anlatıldığı William Shakespeare oyununun adı nedir?' sorusunun cevabı merak edildi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu sorunun cevabı ve tüm detaylar içeriğimizde...

Birbirine düşman iki ailenin üyeleri Romeo Montague ve Juliet Capulet'in aşkının anlatıldığı William Shakespeare oyununun adı nedir?

A) Romeo ve Juliet

B) Hamlet

C) Venedik Taciri

D) Troilus ve Cressida

Doğru Cevap: A, Romeo ve Juliet.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
