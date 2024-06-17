Romantik Bir Sebebi Var: Neden Evlilik Yüzüğünü Sol Elimize Takarız?
Romantik Bir Sebebi Var: Neden Evlilik Yüzüğünü Sol Elimize Takarız?
Kaynak: https://www.mentalfloss.com/article/6...
Evlenirken takılan alyansların neden neredeyse her kültürde sol ele takıldığını detaylarıyla anlattığımız bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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Tarihsel olarak, sol ele genellikle şüphe ve olumsuzluk ile bakılmıştır. Orta çağda, solaklık cin çarpması suçlamalarına yol açabiliyordu ve İspanyol Engizisyonu sırasında solaklar daha sert cezalarla karşılaşıyordu.
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Sol ele alyans takma geleneği ikinci yüzyıl Mısırlıları ve Romalılarına kadar uzanmaktadır.
Romalılar bu inancı nişan geleneklerine uyarlamış, talipler gelin adaylarının dördüncü sol parmağına yüzük takmışlardır.
İlk Hıristiyan ritüelleri de bu gelenekte rol oynamıştır. Ortodoks Hıristiyanlıkta baş, işaret ve orta parmaklar Kutsal Üçlü ile ilişkilendirilirken dördüncü parmak dünyevi aşkı sembolize ederdi.
On yedinci yüzyıla kadar Ortodoks Hıristiyanlar ve Avrupalıların çoğu alyanslarını güçle bağlantılı bir uzuv olan sağ ellerine takarlardı.
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Yüzüklerin sol ele takılması yönündeki değişiklik 1549 yılındaki Reformasyon sırasında gerçekleşmiştir.
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