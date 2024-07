Renklerin Fısıltısı: Pastel ile Doğanın İzlenimleri

Hep severek kullandığım ve özellikle hızlı, kendi dinamiğiyle gelişen izlenimci anları yakalamakta tercih ettiğim bir teknikti. Zamanla ana odağım oldu, özellikle 2019’dan itibaren pastel üretkenliğimi de etkiledi ve en sevdiğim boyaya dönüştü.

- Neden pastel boya tercih ediyorsunuz? Bu tekniğin sizin için çekici olan yönleri nedir?

Pastel hep sevdiğim bir teknik. Işıkla ilişkisi çok güçlü. Narin ve yumuşak yapısı derinlikli renkleri ile benim gibi izlenimcilerin anı yakalamasına yardımcı oluyor. Sade bir boya, toz yapısıyla ışık geçirgenliği yüksek. Hayal ile gerçek arasında bir atmosfer oluşturuyor.

- Doğal temaları seçmenizin özel bir nedeni var mı? Doğadan ilham aldığınız belirli bir yer veya anı var mı?

Doğa sınırsız, mucizevi ve değişken. Doğa ile insanın karşılaştığı her anı büyük bir mutlulukla fark etmek ve resmetmekten hoşlanıyorum. Özel bir anı veya yer yok. Aksine her yer ve her an izlenimci bir bakışla resmedilebilir.