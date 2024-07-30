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Renklerin Fısıltısı: Pastel ile Doğanın İzlenimleri

etiket Renklerin Fısıltısı: Pastel ile Doğanın İzlenimleri

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz - yazio
30.07.2024 - 18:38

Sanat, insanın ruhunu ifade edebilmesi için bir araçtır. Aslı Deniz Helvacıoğlu, pastel boya ile doğanın büyüleyici güzelliklerini ve insan ruhunun derinliklerini ortaya çıkaran bir sanatçıdır. Onun çalışmaları, doğanın narin ve yumuşak renklerini, ışıkla olan güçlü ilişkisini ve izlenimci bakış açısıyla anı yakalama arzusunu yansıtır. Pastel boya, Aslı'nın sanatı için mükemmel bir araç olmuştur ve onun en sevdiği teknik haline gelmiştir, pastel boyanın toz yapısının ve hassas doğasının zorluklarına rağmen, bu tekniğin sağladığı derinlikli renkler ve ışık geçişleri sayesinde eserlerinde hayal ve gerçeğin arasındaki atmosferi ustalıkla yakalar. Doğal temaları seçmesinin arkasında, doğanın sınırsız ve mucizevi değişkenliği yatmaktadır.

Onun resimleri, izleyicilerine mutluluk ve huzur verirken, aynı zamanda doğa karşısında duyulan coşkun mutluluk hissini de yansıtır. Aslı Deniz Helvacıoğlu'nun eserleri, izleyici ile sanatçı arasında eşsiz bir bağ kurar ve bu bağ, sanatın büyüsünü ortaya çıkarır.

Aslı Deniz Helvacıoğlu ile tanışmamız ve onun sanatı üzerine gerçekleştirdiğimiz bu söyleşi, onun sanatına ve pastel boya ile olan derin ilişkisine dair önemli bilgiler sunmaktadır. Bu söyleşi, sanatçının eserlerini daha iyi anlamak ve takdir etmek için bir rehber niteliğindedir.

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- Pastel boyayla resim yapmaya nasıl başladınız?

- Pastel boyayla resim yapmaya nasıl başladınız?

Hep severek kullandığım ve özellikle hızlı, kendi dinamiğiyle gelişen izlenimci anları yakalamakta tercih ettiğim bir teknikti. Zamanla ana odağım oldu, özellikle 2019’dan itibaren pastel üretkenliğimi de etkiledi ve en sevdiğim boyaya dönüştü.

- Neden pastel boya tercih ediyorsunuz? Bu tekniğin sizin için çekici olan yönleri nedir?

Pastel hep sevdiğim bir teknik. Işıkla ilişkisi çok güçlü. Narin ve yumuşak yapısı derinlikli renkleri ile benim gibi izlenimcilerin anı yakalamasına yardımcı oluyor. Sade bir boya, toz yapısıyla ışık geçirgenliği yüksek. Hayal ile gerçek arasında bir atmosfer oluşturuyor.

- Doğal temaları seçmenizin özel bir nedeni var mı? Doğadan ilham aldığınız belirli bir yer veya anı var mı?

Doğa sınırsız, mucizevi ve değişken. Doğa ile insanın karşılaştığı her anı büyük bir mutlulukla fark etmek ve resmetmekten hoşlanıyorum. Özel bir anı veya yer yok. Aksine her yer ve her an izlenimci bir bakışla resmedilebilir.

- Pastel boya ile çalışırken karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdir?

Kuşkusuz pastelin toz yapısının hassas olması. Pastel defalarca düzeltip yağlıboya veya akrilik gibi üzerinde aktif değişiklikler yapmanıza izin vermiyor.  Ayrıca fiksatör sevmemem nedeniyle resimlerin korunarak saklanmaları gereği de var. Zaten fine art baskıya yönelme sebeplerimden biri de bu. Resmin izleyici ve koleksiyoner ile buluşmasını kolaylaştırmış oluyorum.

- İlham kaynaklarınız nelerdir? Hangi sanatçılardan etkileniyorsunuz?

İlham kaynağım insan ruhunun doğa karşısında duyduğu coşkun mutluluk hissi. Takip ettiğim ve sevdiğim çağdaş pastel sanatçıları var. Bununla birlikte elbette izlenimcilik benim için vazgeçilmezdir. Geç dönem Fransız, Kuzey Avrupalı ve Amerikalı izlenimci ressamların resimlerini keşfetmeyi severim. Mesela Luis Masriera’nın Şemsiyenin Altında (1926) resmi çok etkileyicidir. Henri Lebasque çok severim. Renkli plajları ve komşu bahçeleri harikadır.

- Bir tabloyu oluşturma süreciniz nasıldır? Ön hazırlık yapar mısınız yoksa doğrudan mı çalışmaya başlarsınız?

- Bir tabloyu oluşturma süreciniz nasıldır? Ön hazırlık yapar mısınız yoksa doğrudan mı çalışmaya başlarsınız?

Her eserin düşünsel bir süreci oluyor. Şu küçük koruyu çizsem, yağmur öncesi yakalasam gibi. İzlenimcilik anı yakalamak istiyor. Genellikle resimlerimi pastelin doğası gereği belli bir ritim içerisinde, hızla yapıyorum. Çok fazla eskiz yaparım, eskizlerimden planlayarak, renk ve kompozisyona bağlı kalarak resim yaptığım ise nadirdir.

- Pastel boyayla çalışmanın kendine has teknikleri ve püf noktaları nelerdir?

Pastel boya pigmet yapısı nedeniyle kullandığınız renklerin çeşitliliği ve ara tonların erişilebilirliği ile zenginleşen bir boya. Bu nedenle kullandığınız boyanın kalitesi ve ton çeşitliliği belirleyici oluyor. Islak ve kuru iki tekniği de seviyorum aslında. Pastelde ışık gölge ilişkisi ve boyanın birkaç kat üst üste kullanılabilmesi için kendi içinde ayrılan çok sertten çok yumuşak pudramsı bir dokuya sahip olan pastelleri bir arada kullanmak da güzel. Alkol ile suluboya gibi önce adeta yıkayarak gölgeleri ve resmin koyu değerlerini belirlemeyi tercih edecek sanatçıların kâğıt seçiminde çoklu katmanı destekleyecek pastel kağıtlarla çalışmalarını tavsiye edebilirim.

- Eserinize hangi renkleri ve tonları kullanmayı seviyorsunuz? Bunun belli bir nedeni var mı?

Mavi ve yeşil tonlarının tümü. Çoğu resmimde belirleyicidirler, elbette doğanın tüm renkleri ile. Renk severim, renk paletim yumuşak tonlardan oluşur.

- Doğa temaları işlerken hangi duyguları ve mesajları iletmeyi hedefliyorsunuz?

Resimlerim insanın yaşarken atladığı, fark etmediği veya fark edip hatırlamak istediği, mutluluk veren insanın ruhunu yükselten anlara aittir. Resimlerim sanırım bu duyguyu veriyor.

- Sanat eserlerinizle izleyicileriniz arasında nasıl bir bağ kurayı amaçlıyorsunuz?

Doğa o kadar güzeldir ki, bu pastoral atmosfer insanı kendi gerçekliğinden çok daha farklı bir ana taşıyabilir. Bu an kendi içinde huzur ve neşe barındırır. O yüzden sevdiğiniz, sizi mutlu eden resimlerin koleksiyoneri olmanızı tavsiye ederim. Resim özünde sanatçının eseri olsa da her izleyici için özeldir. Herkes kendi hikayesinin bir parçasının bulur veya resimle tamamlanır. Benim resimlerimi ve fine art baskılarını alan sanat severler her zaman resimlerimde yakaladıkları duygusal yoğunluktan bahsederler. Resimlerimin yakaladığı ve anlattığı o an ve o ana ait duygusal hafıza, mutlu ve huzurlu olma hissinden bahsederler. Eser üzerinden doğan bu aktarım hem sanatçı hem de eseri alan kişi arasında eşsiz bir paylaşımı mümkün kılar.

- Çalışmalarınızı sergilerken ve satarken nelere dikkat ediyorsunuz?

- Çalışmalarınızı sergilerken ve satarken nelere dikkat ediyorsunuz?

Sergide resim ve mekân ilişkisine. Resimlerin anlattığı hikâyeye izleyicinin dahil olması önemli. Resimleri seven sanat severlerin resimleri almasından büyük mutluluk duyuyorum.

- Gelecekte gerçekleştirmek istediğiniz proje?

Bu proje başladı aslında. Resimlerimin fine art baskı ile basılarak, koleksiyonerler ve sanat severler için erişilebilir olması ve sınırlı sayı ile koleksiyon değerlerini taşımaya devam etmeleri. Resimlerimin getirdiği mutluluğu olabildiğince çoğaltarak paylaşmak. İnsanların evlerinde, hayatlarında benim resimlerimin eşlikçi olması fikrini çok seviyorum.

Saygın müze ve galerilerde kullanılan en yüksek kalite baskı ile hazırlanan sanatsal baskılar pastelin tüm doku, ışık ve renk skalasını birebir yakalıyor.

Hahnemühle William Turner 310 gsm, 250+ yıl dayanıklı, mat dokulu, asitsiz, saf pamuk kâğıda arşivsel pigment baskı ile basılan eserler, bu dokulu pamuk kâğıt üzerinde bir yıldız gibi parlıyor. Çok mutluyum sonuçtan. Resimler İstanbul’da Caddebostan’da Hahnemühle Sertifikalı Fineart Baskı Stüdyosu tarafından basılıyor. Kendileri ile çalıştığım için çok memnunum.

- Genç ve yeni başlayan sanatçılara pastel boya ile çalışmaları konusunda hangi tavsiyeleri verirsiniz?

Zor bir boya, deneyimsel olun. Cesaretle boyanın doku ve ışık etkileşimini çözün. Seveceksiniz kuşkusuz.

- Sanatınızın çevre bilinci veya doğa koruma ile ilgili bir mesajı var mı? Varsa bu mesajı nasıl iletiyorsunuz?

Ben doğayı insanın ruhunun bir yansıması olarak görüyorum. Doğanın sonsuz huzur ve güzelliklerini görmek, hissetmek elbette doğayı korumaya ve sevgiye de kapı açacaktır. Resimlerim izleyiciyi doğayı izlemek, muhteşem renk ve ışık süzmelerini keşfetmek için cesaretlendiriyor.

Teşekkür ederim Aslı…

Son söz:

Sanatçının eserlerini Instagram hesabından @aslidenizh_art takip edebilir ve yakında açılacak olan aslidenizh.com web sitesinden ulaşabilirsiniz.

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