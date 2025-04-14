Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Vahşi doğada bir yolculuğa çıkalım! Tek gözü kalmış bir canavar, hoparlör görünümlü karınca, Rock yıldızı bir maymun... Doğanın ürkütücülüğü muhteşemlikle birleşince ortaya film afişi gibi görüntüler çıkıyor. İşte doğanın gerçek yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak 15 yeni fotoğraf 👇
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1. "Keşke konuşabilseydi..."
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2. "Av sırasında..."
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11. "Sanırım bu bir zamanlar bir yunustu..."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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