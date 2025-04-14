Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

'Birkaç hafta önce Cumberland Adası'nda yürüyüş yaparken rastladım. Belli ki bir süredir sahildeydi. Derisi karkastan ayrılmıştı, temizlenmiş gibi görünüyordu (sinekler, yengeçler veya diğer dip besleyiciler hala etrafta dolaşmıyordu). Etli kısmı ayakkabımla dürttüm ve hala yumuşaktı. Adada büyük yırtıcılar yoktu, sadece vaşaklar ve leşçi kuşlar vardı, bu yüzden kıyıya vurduktan sonra bu şeyi parçalayacak kadar güçlü olanın kim veya ne olduğundan emin değilim.'