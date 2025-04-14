onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.04.2025 - 16:53

Vahşi doğada bir yolculuğa çıkalım! Tek gözü kalmış bir canavar, hoparlör görünümlü karınca, Rock yıldızı bir maymun... Doğanın ürkütücülüğü muhteşemlikle birleşince ortaya film afişi gibi görüntüler çıkıyor. İşte doğanın gerçek yüzünü iliklerinize kadar hissetmenize sebep olacak 15 yeni fotoğraf 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. "Keşke konuşabilseydi..."

1. "Keşke konuşabilseydi..."

'Bugün Mississippi Nehri'nin yukarı kesimlerinde görüldü.'

2. "Av sırasında..."

2. "Av sırasında..."

'Kartal tilkiden tavşan çaldı...'

3. 👇

3. 👇

'Bugün fotoğrafını çektiğim bu Mavi Balıkçıl ve avı!'

4. 👇

4. 👇

'Erkek Gelada Babunu tam anlamıyla bir Rock yıldızıdır.'

5. 👇

5. 👇

Gözlerin üzerindeki o minik noktalara bak..

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

'Poposu tamamen bir madeni paraya benzeyen bir örümcek.'

6. 👇

6. 👇

'Su mandası yavrusunu öldüren leopar.'

7. 👇

7. 👇

'Nehirde istilacı timsah.'

8. 👇

8. 👇

'Cordyceps mantarı tarafından pert edilen yaban arısı.'

9. 👇

9. 👇

'Bebek su aygırları çiğneme oyuncağı olarak timsah omurgasını kullanacak ve saldırıya uğramayacaklar.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10. 👇

10. 👇

'Mavi tang balıkları, cerrah balığı olarak da bilinirler, kuyruk yüzgeçlerinin tabanında savunma amaçlı kullanılan keskin ve zehirli bir dikene sahiptirler ve etleri insanlarda ciguatera zehirlenmesine neden olabilir.'

11. "Sanırım bu bir zamanlar bir yunustu..."

11. "Sanırım bu bir zamanlar bir yunustu..."

'Birkaç hafta önce Cumberland Adası'nda yürüyüş yaparken rastladım. Belli ki bir süredir sahildeydi. Derisi karkastan ayrılmıştı, temizlenmiş gibi görünüyordu (sinekler, yengeçler veya diğer dip besleyiciler hala etrafta dolaşmıyordu). Etli kısmı ayakkabımla dürttüm ve hala yumuşaktı. Adada büyük yırtıcılar yoktu, sadece vaşaklar ve leşçi kuşlar vardı, bu yüzden kıyıya vurduktan sonra bu şeyi parçalayacak kadar güçlü olanın kim veya ne olduğundan emin değilim.'

12. 👇

12. 👇

'Taş balıkları su dışında 24 saate kadar hayatta kalmak için olağanüstü bir şekilde uyarlanmıştır.'

13. 👇

13. 👇

'Şahin, bir pelikanın yumurtalarını almasını engelledi.'

14. 👇

14. 👇

'Acaba hayatta kalmak için birbirlerini mi avlıyorlar?'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

15. 👇

15. 👇

'Ağaçkakan, gelincikten kaçmak için uçtu.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın