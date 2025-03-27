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Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.03.2025 - 18:09

Trafik işaretleri ve levhalar sürücüler için hayati önem taşıyor. Yollardaki kuralları belirleyen levhalar sürücüye ve yayalara yol gösteriyor. Ancak levhaların sadece hayat kurtarmak için olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Bu levhalar mizaha da alet edilebiliyor. İşte hangi kafayla yazıldıklarını çözmeye çalışırken beyninizin yanacağı 15 levha.

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1. 👇

1. 👇

Şeytana pabuçları yanlış giydirilmiş...

2. 👇

2. 👇

'Yoldan çıkmak' sözünün en net hali.

3. 👇

3. 👇

Sanırım annesi patates kızartması yaptığı için bir an önce eve ulaşmak istiyor.

4. 👇

4. 👇

Kalbime giden yol için bu yönü kullanabilirsiniz.

5. 👇

5. 👇

Peki bu levha bize ne anlatmak istiyor olabilir?

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6. 👇

6. 👇

Hayat yükünün omuzlarınızda olduğunu anlatmak istediğiniz zaman bu levhayı kullanabilirsiniz.

7. 👇

7. 👇

'Adamlar' ne demişti: Saat sabah beş buçuk müsadenle Rock'n'Roll!

8. 👇

8. 👇

Anadol marka araçların inekler tarafından yenildiği hikayesi aklıma geldi...

9. 👇

9. 👇

Dikkat! The Beatles çıkabilir.

10. 👇

10. 👇

Araç sürerken kemerlerinizi takın! Ancak bu kemer başka kemer, sakın karıştırmayın.

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11. 👇

11. 👇

Karlı dağ bayırda topuklu ayakkabı giymemeniz gerektiğini önemle hatırlatırız.

12. 👇

12. 👇

Sevimli bir kedicik karşınıza çıkabilir. Dikkat!

13. 👇

13. 👇

Canavarlar gelmeden çabuk ye!!!!

14. 👇

14. 👇

Paris'te olduğumu nasıl belli edebilirim?

15. 👇

15. 👇

Sanırım bi' yarım saat düşünme molasına ihtiyacın var.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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