Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Hangi Kafayla Yazıldıklarını Çözmeye Çalışırken Beyninizin Yanacağı 15 Levha
Trafik işaretleri ve levhalar sürücüler için hayati önem taşıyor. Yollardaki kuralları belirleyen levhalar sürücüye ve yayalara yol gösteriyor. Ancak levhaların sadece hayat kurtarmak için olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Bu levhalar mizaha da alet edilebiliyor. İşte hangi kafayla yazıldıklarını çözmeye çalışırken beyninizin yanacağı 15 levha.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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