Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf
Fazla kilo pek çok sağlık sorununun habercisi. İdeal kiloda olmanın sağlık açısından önemini sık sık vurgulayan uzmanlar, önemli olanın hızlı değil; dengeli ve sağlıklı kilo vermek olduğunu da vurguluyor. Kilo vermek uzun ve sabır gerektiren bir süreç. Bu süreci başarıyla geçenler değişimleriyle herkese ilham oluyor. İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf.
❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️
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1. 86 kilodan 72 kiloya 👇
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2. 110 kilodan 87 kiloya 👇
3. 99 kilodan 61 kiloya 👇
4. 76 kilodan 71 kiloya 👇
5. 158 kilodan 122 kiloya 👇
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6. 117 kilodan 83 kiloya 👇
7. 111 kilodan 98 kiloya 👇
8. 90 kilodan 65 kiloya 👇
9. 142 kilodan 106 kiloya 👇
10. 92 kilodan 63 kiloya 👇
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11. 115 kilodan 71 kiloya 👇
12. 84 kilodan 73 kiloya 👇
13. 226 kilodan 133 kiloya 👇
14. 107 kilodan 81 kiloya 👇
15. 256 kilodan 102 kiloya 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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