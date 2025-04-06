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Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Kilo Vererek Vücutlarını ve Hayatlarını Tamamıyla Değiştiren Kişilerden 15 İnanılmaz Fotoğraf

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.04.2025 - 16:13

Fazla kilo pek çok sağlık sorununun habercisi. İdeal kiloda olmanın sağlık açısından önemini sık sık vurgulayan uzmanlar, önemli olanın hızlı değil; dengeli ve sağlıklı kilo vermek olduğunu da vurguluyor. Kilo vermek uzun ve sabır gerektiren bir süreç. Bu süreci başarıyla geçenler değişimleriyle herkese ilham oluyor. İşte kilo vererek vücutlarını ve hayatlarını değiştiren kişilerden 15 inanılmaz fotoğraf.

❗️Not: Bu içerik kişilerin kendi kilo alma ve verme hikayelerini içermekte olup, öneri niteliği taşımamaktadır. Eğer tetikleneceğinizi düşünüyorsanız, okumayı burada sonlandırabilirsiniz.❗️

Kaynak

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1. 86 kilodan 72 kiloya 👇

1. 86 kilodan 72 kiloya 👇

'Son 4 ayda 30 kilo verdim ve 15 kilo daha vermeyi düşünüyorum!'

2. 110 kilodan 87 kiloya 👇

2. 110 kilodan 87 kiloya 👇

'Bunu ben mi yaptım??'

3. 99 kilodan 61 kiloya 👇

3. 99 kilodan 61 kiloya 👇

'Bazı günler hala çok moralim bozuluyor ve hiçbir ilerleme kaydedemediğimi düşünüyorum... Bu yüzden fotoğraflar önemli'

4. 76 kilodan 71 kiloya 👇

4. 76 kilodan 71 kiloya 👇

'Yavaş yavaş bazı değişikliklere doğru ilerliyorum.'

5. 158 kilodan 122 kiloya 👇

5. 158 kilodan 122 kiloya 👇

'Aslında her şeyi değiştiren şey, kendime davranış biçimimi değiştirmek oldu. Küçülmeye çalışmayı bıraktım ve güç kazanmaya başladım. Spor salonunun utanmak yerine güçlü hissettiğim bir yer olmasına izin verdim. Sürekli olarak onunla savaşmak yerine vücuduma saygı duymaya başladım.'

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6. 117 kilodan 83 kiloya 👇

6. 117 kilodan 83 kiloya 👇

'Sıkı bir diyet yok, çılgın bir spor salonu rutini yok. Sadece oruç ve sezgisel beslenme.Kısıtlamayla ilgili değil, dengeyle ilgili'

7. 111 kilodan 98 kiloya 👇

7. 111 kilodan 98 kiloya 👇

'Artık kendimi sevmeye başladım.'

8. 90 kilodan 65 kiloya 👇

8. 90 kilodan 65 kiloya 👇

'Sayıların peşinden koşmayı bıraktım ve kendime güvenmeye başladım.'

9. 142 kilodan 106 kiloya 👇

9. 142 kilodan 106 kiloya 👇

'Yavaş ama istikrarlı ilerleme'

10. 92 kilodan 63 kiloya 👇

10. 92 kilodan 63 kiloya 👇

'Kilo vermeye odaklandığım 1 yıl benim için böyle görünüyordu, daha güçlü olmaya odaklandığım 1 yılın nasıl göründüğünü görmek için çok hevesliyim!'

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11. 115 kilodan 71 kiloya 👇

11. 115 kilodan 71 kiloya 👇

12. 84 kilodan 73 kiloya 👇

12. 84 kilodan 73 kiloya 👇

'Bu yıl kilo vermek istiyordum. Hedefime 3 aydan biraz daha kısa bir sürede ulaştım.'

13. 226 kilodan 133 kiloya 👇

13. 226 kilodan 133 kiloya 👇

'Hala devam ediyorum.'

14. 107 kilodan 81 kiloya 👇

14. 107 kilodan 81 kiloya 👇

15. 256 kilodan 102 kiloya 👇

15. 256 kilodan 102 kiloya 👇

'Bu dönüşüme yol açan en büyük değişiklik yaklaşık 4 yıl önce içkiyi bırakmamdı. Bu, birçok iniş ve çıkışla uzun bir yolculuk oldu.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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