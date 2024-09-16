Psikoloji Testi: İçindeki Acı Kalıcı mı?
Psikoloji Testi: İçindeki Acı Kalıcı mı?
Psikoloji testi: içindeki acı kalıcı mı?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hayatındaki zorlu bir dönemin ardından, kendini nasıl hissediyorsun?
4. Geçmişte yaşadığın bir travmanın seni etkileyip etkilemediğini düşünüyor musun?
5. Kişisel başarısızlıklar seni nasıl etkiler?
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6. Zihninde sürekli olarak geçmişte yaşadığın olumsuz olaylar dönüyor mü?
7. Günlük yaşamında kendini nasıl hissediyorsun?
8. Hayatında sık sık umudunu kaybettiğin oluyor mu?
9. Peki ne kadar süredir hayatında bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsun?
10. Son olarak her şeyini kaybetsen yeniden başlama gücünü içinde buluyor musun?
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Senin içindeki acı kalıcı!
Senin içindeki acı geçici!
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