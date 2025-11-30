onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Pompeii'nin Yok Olmasına Neden Olan Yanardağ Hangisidir?

Pompeii'nin Yok Olmasına Neden Olan Yanardağ Hangisidir?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
30.11.2025 - 22:37

ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. 30 Kasım Pazar akşamında yarışan bir yarışmacı 100 bin TL'lik soruyu açtırdı. Bu kez yarışmacıya 'Pompeii'nin Yok Olmasına Neden Olan Yanardağ Hangisidir?' sorusu soruldu. 

İşte merak edilen sorunun cevabı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MS 79 yılında püskürerek o dönemin Roma kenti Pompeii'nin Yok Olmasına Neden Olan Yanardağ Hangisidir?

MS 79 yılında püskürerek o dönemin Roma kenti Pompeii'nin Yok Olmasına Neden Olan Yanardağ Hangisidir?

A: Vezüv

B: Mayon

C: Etna

D: Stromboli

Doğru Cevap: A, Vezüv

Pompeii'nin Yok Olmasına Neden Olan Yanardağ, Vezüv'dür.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın