Plajlar Müziksiz Kalmasın: Sahilde Dinleyip Denize Atlamalık 13 Enerjik Şarkı
Plajlar Müziksiz Kalmasın: Sahilde Dinleyip Denize Atlamalık 13 Enerjik Şarkı
Plajlar müziksiz kalmasın dedik ve sizler için muhteşem bir deniz playlisti hazırladık. Bu listeyi dinleyen kendini denizde bulacak. İşte o şarkılar...
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1. Reynmen - Renklensin
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2. Tarkan ft. Mahmut Orhan - Her Şey Fani
3. Gökhan Türkmen - Taş
4. Jakuzi - Koca Bir Saçmalık
5. Mustafa Sandal ft. Mert Demir - İsyankar
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6. d4vd - Here With Me
7. KÖFN & Simge - Yakışıklı
8. Evdeki Saat - Sustum
9. Kenan Doğulu - Tutamıyorum Zamanı (Mahmut Orhan Remix)
10. Jabbar - Cesaretsizce Olmuyor
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