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Plajlar Müziksiz Kalmasın: Sahilde Dinleyip Denize Atlamalık 13 Enerjik Şarkı

etiket Plajlar Müziksiz Kalmasın: Sahilde Dinleyip Denize Atlamalık 13 Enerjik Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 13:31

Plajlar müziksiz kalmasın dedik ve sizler için muhteşem bir deniz playlisti hazırladık. Bu listeyi dinleyen kendini denizde bulacak. İşte o şarkılar...

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1. Reynmen - Renklensin

2. Tarkan ft. Mahmut Orhan - Her Şey Fani

3. Gökhan Türkmen - Taş

4. Jakuzi - Koca Bir Saçmalık

5. Mustafa Sandal ft. Mert Demir - İsyankar

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6. d4vd - Here With Me

7. KÖFN & Simge - Yakışıklı

8. Evdeki Saat - Sustum

9. Kenan Doğulu - Tutamıyorum Zamanı (Mahmut Orhan Remix)

10. Jabbar - Cesaretsizce Olmuyor

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11. Ionut Cercel - Made in Romania

12. Ece Cansu Ertuğrul & Evrencan Gündüz & Melisa Karakurt - Sen Aşkımızdan

13. Peggy Gou - Nanana

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