Türk Ülkelerinin Para Birimlerine Ne Kadar Hakimsin?
Türk Ülkelerinin Para Birimlerine Ne Kadar Hakimsin?
Kültürel benzerlikler, gelenekler ve tarihsel bağlarla birlikte Türk ülkeleri birbirlerine oldukça yakındır. Orta Asya'da yer alan Türk ülkelerinin tarihine bakıldığı zaman İpek Yolu güzergahında bulundukları ve bu nedenle ticaretin merkezi oldukları görülür. Peki, günümüzde Türk ülkelerinin para birimlerini biliyor musunuz? Gelin bu test ile kendinizi ölçün!
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1. Bu para biriminin anlamı oldukça etkileyicidir ve ekonomik bağımsızlığın bir simgesidir... Kazakistan'ın para birimi hangisidir?
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2. İlk soru biraz zorlamış olabilir, fakat bunu bildiğinize eminim! Azerbaycan'ın para birimi hangisidir?
3. 1991'de bağımsızlığını kazanan ve geleneksel halıları ile ünlü olan Türkmenistan'ın para birimini biliyor musunuz?
4. Peki, Özbekistan'ın resmi para birimi hangisidir?
5. Geleneksel Türk yaşantısını çok rahat görebileceğiniz, doğal güzellikleri ile büyüleyen Kırgızistan hangi para birimini kullanır?
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