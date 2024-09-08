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Türk Ülkelerinin Para Birimlerine Ne Kadar Hakimsin?

etiket Türk Ülkelerinin Para Birimlerine Ne Kadar Hakimsin?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
08.09.2024 - 17:01

Kültürel benzerlikler, gelenekler ve tarihsel bağlarla birlikte Türk ülkeleri birbirlerine oldukça yakındır. Orta Asya'da yer alan Türk ülkelerinin tarihine bakıldığı zaman İpek Yolu güzergahında bulundukları ve bu nedenle ticaretin merkezi oldukları görülür. Peki, günümüzde Türk ülkelerinin para birimlerini biliyor musunuz? Gelin bu test ile kendinizi ölçün!

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1. Bu para biriminin anlamı oldukça etkileyicidir ve ekonomik bağımsızlığın bir simgesidir... Kazakistan'ın para birimi hangisidir?

1. Bu para biriminin anlamı oldukça etkileyicidir ve ekonomik bağımsızlığın bir simgesidir... Kazakistan'ın para birimi hangisidir?

2. İlk soru biraz zorlamış olabilir, fakat bunu bildiğinize eminim! Azerbaycan'ın para birimi hangisidir?

2. İlk soru biraz zorlamış olabilir, fakat bunu bildiğinize eminim! Azerbaycan'ın para birimi hangisidir?

3. 1991'de bağımsızlığını kazanan ve geleneksel halıları ile ünlü olan Türkmenistan'ın para birimini biliyor musunuz?

3. 1991'de bağımsızlığını kazanan ve geleneksel halıları ile ünlü olan Türkmenistan'ın para birimini biliyor musunuz?

4. Peki, Özbekistan'ın resmi para birimi hangisidir?

4. Peki, Özbekistan'ın resmi para birimi hangisidir?

5. Geleneksel Türk yaşantısını çok rahat görebileceğiniz, doğal güzellikleri ile büyüleyen Kırgızistan hangi para birimini kullanır?

5. Geleneksel Türk yaşantısını çok rahat görebileceğiniz, doğal güzellikleri ile büyüleyen Kırgızistan hangi para birimini kullanır?
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6. Eğlencesi bol olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin para birimi hangisidir?

6. Eğlencesi bol olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin para birimi hangisidir?

7. Bir tık detaya inip sizi zorlayalım mı? Kırgızistan'da kullanılan para biriminin alt birimi nedir?

7. Bir tık detaya inip sizi zorlayalım mı? Kırgızistan'da kullanılan para biriminin alt birimi nedir?

8. Son sorumuza geldik! Orta Asya'da yer alan hangi Türk Ülkesinde "som" para birimi kullanılmaz?

8. Son sorumuza geldik! Orta Asya'da yer alan hangi Türk Ülkesinde "som" para birimi kullanılmaz?
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