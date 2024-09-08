Türk Ülkelerinin Para Birimlerine Ne Kadar Hakimsin?

Kültürel benzerlikler, gelenekler ve tarihsel bağlarla birlikte Türk ülkeleri birbirlerine oldukça yakındır. Orta Asya'da yer alan Türk ülkelerinin tarihine bakıldığı zaman İpek Yolu güzergahında bulundukları ve bu nedenle ticaretin merkezi oldukları görülür. Peki, günümüzde Türk ülkelerinin para birimlerini biliyor musunuz? Gelin bu test ile kendinizi ölçün!