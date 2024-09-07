Şimdiye Kadar Coachella Müzik Festivali’nde Hafızalardan Silinmeyen 11 Performans
Şimdiye Kadar Coachella Müzik Festivali’nde Hafızalardan Silinmeyen 11 Performans
Coachella Müzik Festivali, müzik dünyasında unutulmaz anların yaşandığı bir sahne. Yıllar boyunca dünyanın en büyük sanatçıları, bu festivalde performans sergileyerek izleyicilere efsanevi anlar yaşattı. Coachella, hem sanatçıların kariyerlerini yükselttiği hem de hayranların unutulmaz müzik anılarına ev sahipliği yaptığı bir platform olarak hafızalarda yer edinmeye devam ediyor.
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BLACKPINK - Pretty Savage
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FISHER - Losing It
Diljit Dosanjh - G.O.A.T.
No Doubt - Sunday Morning
Beyoncé - Beychella
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PRINCE - PURPLE RAIN
Daft Punk - Alive
Radiohead (Coachella 2017)
Madonna - Hung Up
Kanye West (Coachella 2011)
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