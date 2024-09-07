Şimdiye Kadar Coachella Müzik Festivali’nde Hafızalardan Silinmeyen 11 Performans

Coachella Müzik Festivali, müzik dünyasında unutulmaz anların yaşandığı bir sahne. Yıllar boyunca dünyanın en büyük sanatçıları, bu festivalde performans sergileyerek izleyicilere efsanevi anlar yaşattı. Coachella, hem sanatçıların kariyerlerini yükselttiği hem de hayranların unutulmaz müzik anılarına ev sahipliği yaptığı bir platform olarak hafızalarda yer edinmeye devam ediyor.