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Şimdiye Kadar Coachella Müzik Festivali’nde Hafızalardan Silinmeyen 11 Performans

etiket Şimdiye Kadar Coachella Müzik Festivali’nde Hafızalardan Silinmeyen 11 Performans

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 20:24

Coachella Müzik Festivali, müzik dünyasında unutulmaz anların yaşandığı bir sahne. Yıllar boyunca dünyanın en büyük sanatçıları, bu festivalde performans sergileyerek izleyicilere efsanevi anlar yaşattı. Coachella, hem sanatçıların kariyerlerini yükselttiği hem de hayranların unutulmaz müzik anılarına ev sahipliği yaptığı bir platform olarak hafızalarda yer edinmeye devam ediyor.

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BLACKPINK - Pretty Savage

FISHER - Losing It

Diljit Dosanjh - G.O.A.T.

No Doubt - Sunday Morning

Beyoncé - Beychella

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PRINCE - PURPLE RAIN

Daft Punk - Alive

Radiohead (Coachella 2017)

Madonna - Hung Up

Kanye West (Coachella 2011)

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Lady Gaga (Coachella)

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