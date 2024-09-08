Senin Kalbin Yaralı mı?
Senin Kalbin Yaralı mı?
Yaşadığımız ilişkilerin bitmesi veya küçük tartışmalar birikince büyük yaralara neden olabilir. Kalbimizde geçmeyen ve giderek büyüyen yaralar da bizi zamanla farklı bir insana dönüştürür. Senin kalbin yaralı mı?
Haydi testeee!
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Senin kalbin yaralı değil!
Senin kalbin çok yaralı!
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Senin kalbin yaralı değil! TAMAM ..
Senin kalbin çok yaralı!