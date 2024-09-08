İstanbul'da Bir Yakınının Mezarını Temizlemek İsteyen Bir Vatandaş Mezarın İçinde Büyü Buldu

21. yüzyılda hala büyülere inanan pek çok insan var. Üstelik büyü ritüellerini gerçekleştirmek için birbirinden ilginç yöntemler deniyor, akılalmaz nesneler kullanıyorlar. Hatta bu yolda kendilerini riske atanlar bile var.
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İstanbul Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Mezarlığı'nda bir yakınının mezarını temizlemek isteyen bir vatandaş, mezarda ilginç bir nesne buldu.
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Bulduğu nesnenin birbirine yapıştırılmış iki kaşık olduğunu ve kaşıkların üzerinde iki fotoğrafla bir takım yazılar olduğunu gören vatandaş o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o anlar;
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