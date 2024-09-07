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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamalarından Sonra Ömer Çelik'ten Yeni Açıklama Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamalarından Sonra Ömer Çelik'ten Yeni Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
08.09.2024 - 00:06

Teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganlarında yeni bir dönem Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yaşanıyor. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanına dönük bir saygısızlık olarak görmediğini' söylediği hareket için yeni bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Milli Savunma'yla görüşmelerimizi yaptık ve bunların süratle temizlenmesi için de adımlarımızı atıyoruz." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Milli Savunma'yla görüşmelerimizi yaptık ve bunların süratle temizlenmesi için de adımlarımızı atıyoruz." demişti.

Daha önce parti sözcüsü olarak konuşan Ömer Çelik de, "Atatürk'e gösterilen saygıyı cumhurbaşkanımıza dönük şekilde ele alınması sağlıksızdır." açıklaması yaparak kamuoyunda yaratılmak istenen durumun aksine işaret etmişti.

Daha önce parti sözcüsü olarak konuşan Ömer Çelik de, "Atatürk'e gösterilen saygıyı cumhurbaşkanımıza dönük şekilde ele alınması sağlıksızdır." açıklaması yaparak kamuoyunda yaratılmak istenen durumun aksine işaret etmişti.

Ancak bugün Erdoğan'ın açıklamasından sonra Ömer Çelik'ten "Gereği yapılır" açıklaması geldi.

Ancak bugün Erdoğan'ın açıklamasından sonra Ömer Çelik'ten "Gereği yapılır" açıklaması geldi.

Çelik, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından tekrar bu konu kendisine sorulduğunda, "Kasıt, ihmal, disiplinsizlik bu bağlamda incelenecek ve gereği yapılacak." dedi.

Çelik, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından tekrar bu konu kendisine sorulduğunda, "Kasıt, ihmal, disiplinsizlik bu bağlamda incelenecek ve gereği yapılacak." dedi.

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Nurdan

Hangisinin kendi fikri var ki?

Ömer S. Yağmur

Ülke şahlandı gidiyor. Ama bayır aşağı! Bakalım nereye toslayacak! 🙂

Boris

doğru dedin Ömer. Kasıt, ihmal ve disiplinsizlik hepsi incelenecek. Ama zamanı geldiğinde. Bekliyoruz heyecanla o günün gelmesini.