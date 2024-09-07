Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamalarından Sonra Ömer Çelik'ten Yeni Açıklama Geldi

Teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganlarında yeni bir dönem Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yaşanıyor. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanına dönük bir saygısızlık olarak görmediğini' söylediği hareket için yeni bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti.