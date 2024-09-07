Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamalarından Sonra Ömer Çelik'ten Yeni Açıklama Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamalarından Sonra Ömer Çelik'ten Yeni Açıklama Geldi
Teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganlarında yeni bir dönem Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yaşanıyor. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'Cumhurbaşkanına dönük bir saygısızlık olarak görmediğini' söylediği hareket için yeni bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Milli Savunma'yla görüşmelerimizi yaptık ve bunların süratle temizlenmesi için de adımlarımızı atıyoruz." demişti.
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Daha önce parti sözcüsü olarak konuşan Ömer Çelik de, "Atatürk'e gösterilen saygıyı cumhurbaşkanımıza dönük şekilde ele alınması sağlıksızdır." açıklaması yaparak kamuoyunda yaratılmak istenen durumun aksine işaret etmişti.
Ancak bugün Erdoğan'ın açıklamasından sonra Ömer Çelik'ten "Gereği yapılır" açıklaması geldi.
Çelik, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından tekrar bu konu kendisine sorulduğunda, "Kasıt, ihmal, disiplinsizlik bu bağlamda incelenecek ve gereği yapılacak." dedi.
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Hangisinin kendi fikri var ki?
Ülke şahlandı gidiyor. Ama bayır aşağı! Bakalım nereye toslayacak! 🙂
doğru dedin Ömer. Kasıt, ihmal ve disiplinsizlik hepsi incelenecek. Ama zamanı geldiğinde. Bekliyoruz heyecanla o günün gelmesini.