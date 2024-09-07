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Uzman Çavuş Açığa Alındı: Jitem Amblemli Aracı Vardı

Uzman Çavuş Açığa Alındı: Jitem Amblemli Aracı Vardı

Şırnak
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.09.2024 - 22:01

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 90’lı yıllarda yaşanan birçok ölüm ve kayıp vakasıyla özdeşleşen “Beyaz Toros” marka aracına JİTEM amblemi asan uzman çavuş açığa alındı.

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Şırnak Uludere’de İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş H.T., beyaz toros aracına JİTEM amblemi asmış ve JİTEM’in kilit isimlerinden Cem Ersever’in “Sadece ölüler görür” sözlerini yapıştırmıştı.

Şırnak Uludere’de İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş H.T., beyaz toros aracına JİTEM amblemi asmış ve JİTEM’in kilit isimlerinden Cem Ersever’in “Sadece ölüler görür” sözlerini yapıştırmıştı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonrasında uzman çavuş H.T. hakkında Şırnak Valiliği soruşturma başlattı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonrasında uzman çavuş H.T. hakkında Şırnak Valiliği soruşturma başlattı.

H.T. soruşturma kapsamında açığa alındı.

H.T. soruşturma kapsamında açığa alındı.

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