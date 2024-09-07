Uzman Çavuş Açığa Alındı: Jitem Amblemli Aracı Vardı
Uzman Çavuş Açığa Alındı: Jitem Amblemli Aracı Vardı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 90’lı yıllarda yaşanan birçok ölüm ve kayıp vakasıyla özdeşleşen “Beyaz Toros” marka aracına JİTEM amblemi asan uzman çavuş açığa alındı.
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Şırnak Uludere’de İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş H.T., beyaz toros aracına JİTEM amblemi asmış ve JİTEM’in kilit isimlerinden Cem Ersever’in “Sadece ölüler görür” sözlerini yapıştırmıştı.
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Sosyal medyada yayımlanan görüntüler sonrasında uzman çavuş H.T. hakkında Şırnak Valiliği soruşturma başlattı.
H.T. soruşturma kapsamında açığa alındı.
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