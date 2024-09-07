Filenin Sultanları ve Galatasaray'ın Yıldızı İlkin Aydın'dan "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" Paylaşımı

30 Ağustos'tan bu yana gündemimizde olan teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları, bugün Erdoğan'ın açıklamalarıyla yeni bir boyuta ulaştı. Sessiz kalan birçok kişi Erdoğan'ın 'temizlik' açıklamasından sonra teğmenlere tepki vermeye başladı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu teğmenlere destek açıklaması yaparken kamuoyunda teğmenlere büyük bir destek dalgası yeniden oluştu.