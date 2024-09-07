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Filenin Sultanları ve Galatasaray'ın Yıldızı İlkin Aydın'dan "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" Paylaşımı

Filenin Sultanları ve Galatasaray'ın Yıldızı İlkin Aydın'dan "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" Paylaşımı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
07.09.2024 - 21:23 Son Güncelleme: 07.09.2024 - 22:02

30 Ağustos'tan bu yana gündemimizde olan teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları, bugün Erdoğan'ın açıklamalarıyla yeni bir boyuta ulaştı. Sessiz kalan birçok kişi Erdoğan'ın 'temizlik' açıklamasından sonra teğmenlere tepki vermeye başladı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu teğmenlere destek açıklaması yaparken kamuoyunda teğmenlere büyük bir destek dalgası yeniden oluştu.

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Filenin Sultanları ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu İlkin Aydın da gündeme tepkisiz kalamayanlardan oldu.

Filenin Sultanları ve Galatasaray'ın yıldız oyuncusu İlkin Aydın da gündeme tepkisiz kalamayanlardan oldu.

İlkin sosyal medyadaki X hesabından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz, bitti." paylaşımı yaparak teğmenlere desteğini açıklayan isimlerden oldu.

İlkin sosyal medyadaki X hesabından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz, bitti." paylaşımı yaparak teğmenlere desteğini açıklayan isimlerden oldu.

İlkin Aydın'ın tweeti takipçileri tarafından da büyük destek gördü.

İlkin Aydın'ın tweeti takipçileri tarafından da büyük destek gördü.
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Naci Kir

Asil Türk kadını, Asil Türk gençliği.

Kılıç

takımsızız.. helâl olsum kızım...

tyrion.

Aha şimdi yeni akit, misvapcaps, Furkan bölükbaşı kudurur 😂😂😂