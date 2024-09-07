Entelektüel Kimliğiyle Bilinen Eski Futbolcu Ergin Keleş'ten Dostoyevski Övgüsü

Açıklamaları ve futbola olan bakış açısıyla futbol severler tarafından takdir edilen Ergin Keleş, Socrates YouTube kanalında katıldığı Atom programında eğlenceli anlar yaşadı. Edebiyat ve sanat konularına da değinen Keleş'in açıklamaları yine çok ilgi çekti.