Entelektüel Kimliğiyle Bilinen Eski Futbolcu Ergin Keleş'ten Dostoyevski Övgüsü
Entelektüel Kimliğiyle Bilinen Eski Futbolcu Ergin Keleş'ten Dostoyevski Övgüsü
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"Başarılı bir başarısızlık öyküsü" olarak adlandırılan bir kitap yazan Ergin Keleş, özellikle futbolculuk kariyerinin son döneminde yaptığı açıklamalarla ilgiyle takip ediliyordu.
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Cumhuriyet Bayramı'nda yaptığı konuşma ile hala akıllarda kalan eski futbolcu bu kez de katıldığı programdaki açıklamalarıyla gündemde.
Eski takım arkadaşlarının video mesajlarla katıldığı programda Ziya Erdal ile ilgili "tam bir yobaz, Diriliş Ertuğrul izlerken elinde kılıçla ekran başında olan adamlar var, bu da onlardan" diyerek herkesi güldüren Ergin Keleş edebiyat hakkında da konuştu.
Arhan Ata Pilavoğlu'nun programında "Linç edileceğin bir fikrini söyle?" bölümünde Ergin Keleş, "Tolstoy, Dostoyevski'nin yarısı etmez" dedi. Keleş, "Hayatının son döneminde girmeye çalıştığı o kimlikten dolayı yarısı etmeyeceğini düşünüyorum" dedi.
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