Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Sezgin Baran Korkmaz'ın Anlattığı Galatasaray - CIA Ziyareti Gizli Değil Resmi Sayfada Paylaşılmış

Sezgin Baran Korkmaz'ın Anlattığı Galatasaray - CIA Ziyareti Gizli Değil Resmi Sayfada Paylaşılmış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
07.09.2024 - 18:31

Sezgin Baran Korkmaz'ın Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yaptığı açıklamalar gündemi belirledi. Siyasetten adalete, mali suçlardan futbola kadar birçok konu konuşulurken Galatasaray bölümü çok dikkat çekenler arasındaydı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sezgin Baran Korkmaz, Süleyman Soylu'nun İnan Kıraç için borç silme ricasından, Veysi Ateş'in kendisinden rüşvet isteme iddialarına kadar birçok konuyu bugün yeniden gündeme taşıdı.

Sezgin Baran Korkmaz, Süleyman Soylu'nun İnan Kıraç için borç silme ricasından, Veysi Ateş'in kendisinden rüşvet isteme iddialarına kadar birçok konuyu bugün yeniden gündeme taşıdı.

Sezgin Baran Korkmaz, Galatasaray Metin Oktay Tesisleri'nde CIA eski başkanı James Woolsey ile tanıştığını anlatmıştı. Fatih Altaylı'nın şaşırdığı isim sosyal medyada "gizli bir ziyaret" gibi algılandı.

Sezgin Baran Korkmaz, Galatasaray Metin Oktay Tesisleri'nde CIA eski başkanı James Woolsey ile tanıştığını anlatmıştı. Fatih Altaylı'nın şaşırdığı isim sosyal medyada "gizli bir ziyaret" gibi algılandı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın konuya dair açıklamaları şu şekildeydi:

Ancak bu görüşmenin gizli saklı bir görüşme değil kulüp sayfasından dahi paylaşılan bir nezaket ziyareti olduğu ortaya çıktı.

Ancak bu görüşmenin gizli saklı bir görüşme değil kulüp sayfasından dahi paylaşılan bir nezaket ziyareti olduğu ortaya çıktı.

Paylaşımda şu sözlere yer verilmiş:

Paylaşımda şu sözlere yer verilmiş:

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın