Sezgin Baran Korkmaz'ın Anlattığı Galatasaray - CIA Ziyareti Gizli Değil Resmi Sayfada Paylaşılmış
Sezgin Baran Korkmaz'ın Anlattığı Galatasaray - CIA Ziyareti Gizli Değil Resmi Sayfada Paylaşılmış
Sezgin Baran Korkmaz'ın Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yaptığı açıklamalar gündemi belirledi. Siyasetten adalete, mali suçlardan futbola kadar birçok konu konuşulurken Galatasaray bölümü çok dikkat çekenler arasındaydı.
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Sezgin Baran Korkmaz, Süleyman Soylu'nun İnan Kıraç için borç silme ricasından, Veysi Ateş'in kendisinden rüşvet isteme iddialarına kadar birçok konuyu bugün yeniden gündeme taşıdı.
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Sezgin Baran Korkmaz, Galatasaray Metin Oktay Tesisleri'nde CIA eski başkanı James Woolsey ile tanıştığını anlatmıştı. Fatih Altaylı'nın şaşırdığı isim sosyal medyada "gizli bir ziyaret" gibi algılandı.
Ancak bu görüşmenin gizli saklı bir görüşme değil kulüp sayfasından dahi paylaşılan bir nezaket ziyareti olduğu ortaya çıktı.
Paylaşımda şu sözlere yer verilmiş:
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