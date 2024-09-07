Beşiktaş Yolları Ayıramadığı İsimler İçin Eski Yönetime Dava Açmaya Hazırlanıyor
Beşiktaş Yolları Ayıramadığı İsimler İçin Eski Yönetime Dava Açmaya Hazırlanıyor
Transferin son günlerinde eldeki isimlerden kurtulmayı isteyen ancak eşit maaşlı teklifler alsa da bu oyuncuların gitmek istememesi Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi. Beşiktaş yönetimi bu olayda 'kasıt' arıyor.
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Transfer dönemini iyi geçiren Beşiktaş, aynı başarıyı eldeki isimleri göndermekte gösteremedi. Birçok isme Beşiktaş'ta aldığı maaşa eşit teklif gelse de yollar ayrılamadı.
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Beşiktaş yönetimi eldeki fazla yabancılardan kurtulmak için departman oluşturmuş, departmanın başına da Brad Friedel getirilmişti.
Aboubakar, Oxlade, Amartey ve Zaynutdinov için son gün bile teklifler gelmesine rağmen dörtlü kulüpten ayrılmak istemedi. Beşiktaş transferi zorunlu olarak eksik bölgesi olmasına rağmen kapatmış oldu.
Bu isimlerin kulübün önünü tıkamak için zorluk çıkardığını düşünen Beşiktaş yönetimi transferleri incelemeye aldı. Eski yönetim ve menajerler incelenecek. Bu oyuncularının menajerinin aynı olması da yönetimi düşündürüyor.
Eski Başkan Ahmet Nur Çebi, eski Asbaşkan Emre Kocadağ, eski sportif direktör Ceyhun Kazancı, eski teknik direktör Şenol Güneş ve 4 oyuncunun da Türkiye haklarının sahibi menajer Ceylan Çalışkan için oluşan 13.5 milyon euroluk zarar için dava açılmaya hazırlanılıyor.
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Beşiktaş yönetimi kanunda yer alan "kulüp başkan ve yöneticilerinin mali sorumluluğu 7405 sayılı Kanun'un 20. maddesinin 13. fıkrasını" incelemeye aldı. Spor hukukçularının incelemeleri sonucunda bu isimlere yargı yolu açılabilir.
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