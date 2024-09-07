Su Molasına Katılmadığı İçin Kadro Dışı Kaldığı İddia Edilen Leao, Galatasaray Taraftarının Hayalini Süslüyor
Su Molasına Katılmadığı İçin Kadro Dışı Kaldığı İddia Edilen Leao, Galatasaray Taraftarının Hayalini Süslüyor
Milan'da Leao ve Hernandez su molasına katılmamalarının ardından kadro dışı bırakıldı. Özellikle Leao'nun kadro dışı kalması Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.
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Milan'ın Lazio ile oynadığı maçtaki su molası iki futbolcuya kadro dışı olarak döndü. Rafael Leao ve Theo Hernandez, su molasında teknik direktörlerinin taktik konuşmasına katılmadılar.
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Hernandez, oyuna yeni girdiklerini bir iki dakika sonra olan molaya katılmaya ihtiyaçları olmadığını söyleyerek kendilerini savunmuştu ama Milan yönetimi süreci kadro dışı ile tamamladı iddiaları gelmeye başladı.
Milan Teknik Direktörü Fonseca oyuncularını savunsa da yönetimin kadro dışı iddialarından sonra iki yıldız için transfer söylentileri başladı. Özellikle Leao'nun adı Galatasaray taraftarı tarafından anılmaya başladı.
Osimhen'i de kadro dışı kalmasının ardından kadrosuna katan Galatasaray aynı yöntemle Leao'nun da takıma katılmasını bekliyor.
Galatasaray taraftarı Osimhen'i getiren menajer Gardi'ye çağrılar yaparak Leao'yu da aynı yöntemle getirmesini talep ediyor. Leao, Galatasaray'ın eksik bölgelerinden olan sol kanatta forma giyiyor.
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