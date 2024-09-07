Ronaldinho ile Bir Araya Gelen Gülben Ergen'in Sahnedeki Halleri Yüzünüzde Tebessüm Oluşturacak!
Ronaldinho ile Bir Araya Gelen Gülben Ergen'in Sahnedeki Halleri Yüzünüzde Tebessüm Oluşturacak!
Kıbrıs'ta sahne aldığı otelde konaklayan Brezilyalı futbolcu Ronaldinho'yu sahnesine davet eden Gülben Ergen'in tavırları yüzünüzde gülümseme oluşturacak!
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Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Gülben Ergen, uzun bir aranın ardından müzikseverlerle buluşmuş ve 'Nanik' isimli şarkısıyla adından bahsettirmişti.
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Magazinin aranan isimlerinden biri olan, gündemdeki ses getiren olaylara tepkisini her daim dile getiren Ergen geçtiğimiz gece Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı!
Kıbrıs'ta dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Ronaldinho ile tanışan ve kendisini sahneye davet eden Ergen renkli anlara şahit olmamızı sağladı!
Gülben Ergen'in kendi hesabından paylaştığı o anlara birlikte bakalım👇
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