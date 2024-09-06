Tarihe Geçti: Milli Yüzücü Umut Ünlü Paralimpik Oyunları'nda Altın Kazandı!
Tarihe Geçti: Milli Yüzücü Umut Ünlü Paralimpik Oyunları'nda Altın Kazandı!
Fransa'nın başkenti Paris'teki Paralimpik Oyunları'nda güzel haberler duymaya devam ediyoruz. Bir kez daha milli bir sporcumuz altın madalya kazanarak hepimize büyük bir gurur yaşattı. Üstelik milli yüzücü Umut Ünlü sadece altın kazanmadı aynı zamanda tarihe de geçti!
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Paralimpik Oyunları'nda heyecan tam gaz devam ediyor. Yüzme yarışlarında Umut Ünlü, 50 metre serbest S3 sınıfında finale çıktı.
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Milli sporcu 44.83'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu ve tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.
Bu başarısıyla tarihe de geçen Umut Ünlü, Türk yüzme tarihinin Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarındaki ilk altın madalyasını da kazanmış oldu.
Umut Ünlü'nün başarısıyla birlikte Türkiye, Paralimpik Oyunları'nda altın madalya rekorunu kırmış oldu.
Oyunların bitmesine 2 gün kala Türkiye'nin şu andaki madalya sayısı 4 altın, 10 gümüş ve 9 bronz ile 23 oldu.
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