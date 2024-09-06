Tarihe Geçti: Milli Yüzücü Umut Ünlü Paralimpik Oyunları'nda Altın Kazandı!

Fransa'nın başkenti Paris'teki Paralimpik Oyunları'nda güzel haberler duymaya devam ediyoruz. Bir kez daha milli bir sporcumuz altın madalya kazanarak hepimize büyük bir gurur yaşattı. Üstelik milli yüzücü Umut Ünlü sadece altın kazanmadı aynı zamanda tarihe de geçti!